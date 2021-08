Apple ajoute 30 millions de dollars supplémentaires à son initiative d’équité raciale et de justice

Un peu plus d’un an après le lancement officiel de son Racial Equity and Justice Initiative (REJI) avec un engagement de 100 millions de dollars, Apple va investir 30 millions de dollars supplémentaires pour élargir encore ses efforts. Les nouveaux engagements permettront à Apple d’élargir l’accès à l’équité dans l’éducation, d’élever davantage de fondateurs d’applications et de technologues issus de milieux sous-représentés, y compris une nouvelle cohorte de camps d’entrepreneurs hispaniques / latins, et d’investir davantage dans les organisations de justice pénale et de justice environnementale.

Apple a détaillé l’investissement majeur supplémentaire pour REJI dans un article publié dans la salle de presse ce matin :

Apple a annoncé aujourd’hui 30 millions de dollars de nouveaux engagements dans le cadre de son Racial Equity and Justice Initiative (REJI), soutenant les étudiants, les innovateurs et les organisations de défense des droits qui mènent la charge pour créer un monde plus inclusif et plus juste. Ces nouveaux projets comprennent un centre d’innovation en capital pour les institutions de service hispanique mondiales (HSI) ; initiatives d’éducation élargies pour les collèges communautaires et les collèges et universités historiquement noirs (HBCU); une nouvelle cohorte du laboratoire technologique immersif Apple Entrepreneur Camp pour les fondateurs et développeurs hispaniques/latinx ; et un financement pour les dirigeants qui travaillent à faire progresser la réforme de la justice pénale et la justice environnementale.

Le PDG Tim Cook a partagé ses réflexions sur les nouveaux engagements :

« L’appel à construire un monde plus juste et plus équitable est urgent, et chez Apple, nous ressentons une responsabilité collective d’aider à faire avancer les choses », a déclaré Tim Cook, PDG d’Apple. « Les engagements que nous partageons aideront les jeunes leaders d’aujourd’hui et de demain à démarrer de nouvelles entreprises, à développer des innovations révolutionnaires et à inspirer d’innombrables autres personnes à se joindre à la lutte pour la justice. Nous sommes reconnaissants à toutes les organisations pionnières avec lesquelles nous travaillons en partenariat pour leur dévouement inlassable à l’équité alors que nous travaillons ensemble vers un avenir meilleur.

En janvier, Apple a révélé plus de détails sur la façon dont il dépenserait des ressources pour REJI, notamment :

le Propel Center, un centre mondial d’innovation et d’apprentissage unique en son genre pour les collèges et universités historiquement noirs (HBCU); une Apple Developer Academy pour soutenir le codage et l’enseignement technique pour les étudiants de Detroit ; et financement en capital-risque pour les entrepreneurs noirs et bruns

Parallèlement aux nouvelles d’aujourd’hui sur l’élargissement de l’accès à l’équité dans l’éducation avec le lancement du Innovation Hub, l’élévation des fondateurs d’applications et des technologues issus de milieux sous-représentés et l’investissement dans les organisations de justice pénale et de justice environnementale, Apple a partagé un aperçu des hubs HBCU pour le codage et la créativité :

Consultez le billet de la salle de presse d’Apple ici pour tous les détails sur les derniers financements et engagements de 30 millions de dollars.

