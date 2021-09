Apple ajoute apparemment la Russie à la liste des pays où iCloud Private Relay ne sera pas disponible

in

Parallèlement à iOS 15, Apple a introduit un service iCloud+ qui ajoute de nouvelles fonctionnalités à ses forfaits ‌‌iCloud‌‌ payants. L’une de ces fonctionnalités est ‌‌iCloud‌‌ Private Relay, qui est conçu pour crypter tout le trafic quittant votre appareil afin que personne ne puisse l’intercepter ou le lire.



Selon Apple, des “raisons réglementaires” empêchent l’entreprise de lancer Private Relay en Chine, en Biélorussie, en Colombie, en Égypte, au Kazakhstan, en Arabie saoudite, en Afrique du Sud, au Turkménistan, en Ouganda et aux Philippines.

Apple a mentionné ces limitations de pays en juin, mais il semble que Private Relay ne sera pas non plus disponible en Russie, après qu’Apple ait apparemment désactivé la fonctionnalité là-bas au cours du dernier jour environ.

D’après les rapports des utilisateurs de Twitter et comme rapporté par iPhones.ru, la fonctionnalité était auparavant disponible pour une utilisation en Russie via les versions bêta de ‌iOS 15‌ et iPadOS 15, mais maintenant, lorsqu’ils essaient de l’activer, ces mêmes utilisateurs reçoivent le message “Le relais privé n’est pas pris en charge dans cette région.”

Private Relay fonctionne en envoyant du trafic Web à un serveur géré par Apple pour supprimer l’adresse IP. Une fois les informations IP supprimées, Apple envoie le trafic à un deuxième serveur géré par une société tierce qui attribue une adresse IP temporaire, puis envoie le trafic à sa destination, un processus qui empêche votre adresse IP, votre emplacement et votre activité de navigation. d’être utilisé pour créer un profil à votre sujet.

L’implication d’un tiers dans le système de relais est une décision intentionnelle qui, selon Apple, a été conçue pour empêcher quiconque, y compris Apple, de connaître l’identité d’un utilisateur et le site Web que l’utilisateur visite.

La raison pour laquelle Apple n’a apparemment désactivé Private Relay en Russie que récemment n’est pas tout à fait claire, mais la société s’est pliée aux exigences des autorités russes dans le passé, il y a donc de bonnes raisons de supposer que cela est dû à un autre problème réglementaire.

‌iOS 15‌, ‌iPadOS 15‌, watchOS 8 et tvOS 15 sortiront le lundi 20 septembre.