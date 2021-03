Apple ajoute des informations sur COVID-19 dans les aéroports de chaque pays

31/03/2021 à 11:54 CEST

Apple travaille sur l’ajout d’une petite mais utile fonctionnalité pour ceux qui doivent voyager pendant la pandémie. La prochaine fois que vous chercherez un aéroport en Cartes Apple, votre carte de localisation comprendra un résumé des démarches à effectuer liés au coronavirus dans cette région. Cela comprend des questions de base telles que s’il est obligatoire ou non de porter un masque, des guides de quarantaine et les tests que vous devez passer. Chaque carte comprend également un lien vers le site Web de l’aéroport où vous pouvez trouver des informations encore plus détaillées.

Manzana utiliser les informations ACI, l’Airports Council International donc il ne sera pas disponible pour tous les aéroports. Ils ont également expliqué qu’il est disponible pour iPhone, iPad et Mac. Depuis le début de la pandémie Apple a mis à jour Maps pour inclure d’autres informations utiles sur COVID-19. De plus, vous pouvez utiliser l’application pour trouver des lieux de vaccination, ainsi que des lieux de test.

Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas voyager si cela n’est pas strictement nécessaire. Depuis dans notre pays Une quatrième vague pourrait se profiler en ce moment.