Apple ajoute la prise en charge du stockage des cartes de vaccination COVID-19 dans Wallet avec iOS 15.1

iOS 15 a été rendu public plus tôt cette semaine et a ajouté de nouvelles fonctionnalités de santé pour stocker vos vaccinations COVID-19 et les résultats des tests dans l’application Santé. Avec la sortie d’iOS 15.1 d’aujourd’hui, Apple va encore plus loin en vous permettant d’ajouter vos cartes de vaccination à l’application Apple Wallet.

Comme détaillé dans un article sur le site Web des développeurs Apple, Apple utilise la spécification SMART Health Cards pour alimenter cette fonctionnalité. Cela signifie que si votre fournisseur de soins de santé ou votre État utilise la plate-forme SMART Health Cards, vous pouvez partager des dossiers de santé vérifiables stockés dans l’application Santé avec des applications tierces approuvées demandant ces informations, y compris les compagnies aériennes, les lieux d’événements et d’autres entreprises.

Avec iOS 15.1, vous pouvez également choisir d’ajouter vos dossiers de vaccination COVID-19 vérifiables à l’application Apple Wallet pour les présenter dans les entreprises et les lieux. MacRumors a été le premier à confirmer que cette nouvelle fonctionnalité est bien incluse dans iOS 15.1, bien que le billet de blog d’Apple indique seulement qu’elle sera ajoutée dans une “mise à jour logicielle à venir”.

Apple dit :

Avec iOS 15, les utilisateurs peuvent télécharger et stocker des dossiers de santé vérifiables, y compris les vaccinations COVID-19 et les résultats des tests, dans l’application Santé. Les dossiers de santé vérifiables dans l’application Santé sont basés sur la spécification SMART Health Cards. Les utilisateurs peuvent choisir de partager des dossiers de santé vérifiables stockés dans l’application Santé avec des applications tierces approuvées demandant ces informations, telles que des compagnies aériennes, des lieux d’événements et d’autres entreprises qui facilitent les interactions en personne. Et dans une prochaine mise à jour logicielle, ils peuvent également choisir d’ajouter des dossiers de vaccination COVID-19 vérifiables sous forme de carte de vaccination dans Apple Wallet à présenter aux entreprises, aux sites, etc.

Les organisations qui émettent des cartes de santé SMART pourront bientôt utiliser un nouveau bouton pour informer les utilisateurs qu’ils peuvent télécharger et stocker en toute sécurité leurs informations de vaccination dans l’application Santé et les ajouter et les présenter rapidement depuis Wallet. Les directives relatives aux illustrations et à l’utilisation seront bientôt disponibles.