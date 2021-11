Apple ajoute plus de conducteurs à sa flotte de voitures autonomes ; le nombre de voitures reste à 69

Après avoir réduit sa flotte d’essais de conduite autonome en Californie à 54 en mai, Apple n’a cessé d’augmenter le nombre de conducteurs au fil des mois. Aujourd’hui, l’entreprise compte 137 chauffeurs. Comme l’a repéré macReports avec les chiffres du DMV californien, Apple se rapproche lentement du nombre de pilotes qu’il avait en octobre dernier : 154.

Malheureusement, un chiffre qui ne change pas du tout est le nombre de véhicules autonomes dont dispose l’entreprise. Ce nombre est de 69 depuis août.

Selon le DMV californien, Apple n’a pas encore demandé de permis sans conducteur, car plusieurs fabricants ont des permis sans conducteur pour leurs flottes.

Depuis le dernier rapport, dans lequel Apple a enregistré deux autres collisions avec ses véhicules autonomes, il a signalé une collision supplémentaire. Au total, l’entreprise dénombre désormais six collisions.

Bien qu’Apple continue de travailler sur sa technologie de conduite autonome, on ne sait toujours pas quand elle sera annoncée publiquement sous le nom d’Apple Car. Il y a quelques mois, la société a annoncé que son vice-président Doug Field se retirait du projet Apple Car pour un nouveau poste chez Ford et que Kevin Lynch d’Apple reprenait le projet Titan.

Les rumeurs sur la voiture Apple maintiennent également le mystère, car un rapport sommaire suggérait qu’Apple développait désormais sa voiture seule pour éviter de nouveaux retards.

Dans ce rapport, Mail Economic Daily a déclaré qu’Apple avait « une centaine d’ingénieurs liés aux véhicules » et qu’il sélectionnait les fournisseurs de pièces finales pour son projet.

En août, Korea Times a rapporté qu’Apple était en pourparlers pour développer sa voiture électrique avec un partenaire coréen, car l’entreprise ne serait pas en mesure de mener à bien son plan d’affaires EV sans partenariats avec le fournisseur du pays.

Pour l’instant, on ne sait toujours pas ce qu’Apple envisage de créer avec son projet Apple Car, qu’il s’agisse d’une voiture pour la vente au détail, d’une voiture de covoiturage ou même simplement d’une technologie pour d’autres véhicules. Son lancement n’est pas non plus clair, des rapports indiquant qu’il pourrait être dévoilé à tout moment au cours de cette décennie.

Lisez notre résumé complet sur la voiture Apple ici.

