Apple ajoute une nouvelle fonctionnalité de sons d’arrière-plan à iOS pour aider à la concentration, au calme et au repos

Outre une foule de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité annoncées aujourd’hui, iOS est sur le point d’acquérir une nouvelle fonctionnalité de sons d’arrière-plan pour aider à réduire les distractions et favoriser la concentration, le calme et le repos.

Arrière-plans Les sons arriveront quelque temps «plus tard cette année» avec six options: bruit équilibré, clair ou sombre, océan, pluie et ruisseau. C’est l’une des nombreuses nouvelles fonctionnalités d’accessibilité en cours de route, notamment AssistiveTouch pour Apple Watch, la prise en charge du suivi oculaire pour iPad, la possibilité d’explorer des images avec VoiceOver, la prise en charge des aides auditives bidirectionnelles, etc.

Voici comment Apple décrit la prochaine fonctionnalité des sons d’arrière-plan dans son message d’annonce:

Sons d’arrière-plan Les sons de tous les jours peuvent être distrayants, inconfortables ou accablants, et pour soutenir la neurodiversité, Apple introduit de nouveaux sons de fond pour aider à minimiser les distractions et aider les utilisateurs à se concentrer, à rester calmes ou à se reposer. Des bruits équilibrés, lumineux ou sombres, ainsi que des sons d’océan, de pluie ou de flux sont diffusés en continu en arrière-plan pour masquer les bruits environnementaux ou externes indésirables, et les sons se mélangent ou se réduisent sous d’autres sons audio et système.

Dans les captures d’écran Apple partagées sur la fonctionnalité à venir (illustrée ci-dessus), les utilisateurs pourront sélectionner leur fond sonore pour l’utiliser de manière autonome, choisir de l’utiliser lorsque le contenu multimédia est en cours de lecture, ainsi que définir les niveaux de volume pour chacun.

Vraisemblablement, étant une fonctionnalité d’accessibilité, il sera également possible de définir un raccourci physique comme un triple-clic sur le bouton latéral pour activer les sons d’arrière-plan ou également utiliser les raccourcis Siri.

Apple a une certaine expérience des sons ambiants, il a apporté sept options différentes au HomePod en 2019 avec bruit blanc, ruisseau, pluie, océan, nuit, forêt et cheminée.

Dans une autre fonctionnalité d’accessibilité liée à l’audio qu’Apple a prévisualisée aujourd’hui, Sound Actions for Switch Control offrira une prise en charge pour remplacer les boutons et commutateurs physiques par des sons de bouche – «tels qu’un clic, un pop ou un son« ee »- pour les utilisateurs non- parler et avoir une mobilité limitée.

