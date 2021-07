Apple, AMD et Intel prennent le pari de la pénurie de puces – seront-ils payants ?

La pénurie mondiale de puces, qui a rendu difficile l’obtention de nouveaux processeurs, cartes graphiques, consoles PS5 et Xbox Series X et la plupart des autres appareils, semble ne pas se calmer de sitôt, et cela a conduit à certains leaders de l’industrie déchirer leurs plans et essayer quelque chose de plus risqué.

Lors de plusieurs appels de résultats récents, les PDG d’Apple, d’Intel et d’AMD ont tous fait allusion aux défis que la pénurie de puces leur a posés et à la façon dont les entreprises tentent d’éviter tout problème à l’avenir.

Le premier a été Tim Cook d’Apple, qui, lors d’un appel aux résultats du troisième trimestre 2021, a révélé que « nous avons des pénuries là où la demande est si importante et au-delà de nos propres attentes qu’il est difficile d’obtenir notre ensemble complet de pièces dans les délais où nous essayons pour les obtenir », et qu’Apple « fera tout son possible pour atténuer les circonstances dans lesquelles nous serons confrontés ».

Comme le rapporte Ars Technica, ces atténuations impliqueront probablement le rationnement des puces, de sorte que les produits les plus populaires, tels que le prochain iPhone 13, obtiennent des priorités pour les pièces qu’Apple peut obtenir, au détriment des appareils moins populaires ou plus anciens comme les Mac. et les iPhones de génération précédente.

(Crédit image : TechRadar)

Gary Hargreaves, technicien en chef du fournisseur de technologies reconditionnées WeSellTek, est d’accord, nous disant que « Apple voudra sécuriser autant de puces qu’il peut en obtenir… [and] pourrait réduire la production sur un seul modèle comme le Mini pour faire plus de modèles Pro.

S’il serait certainement logique de donner la priorité aux appareils les plus populaires pour s’assurer qu’il y a plus de stock disponible, sacrifier des appareils plus abordables pourrait se retourner contre eux. Pour quelqu’un qui voulait un iPad mini ou un iPhone SE (2020), il se peut qu’il ne soit pas très heureux de constater qu’il est plutôt contraint d’acheter un modèle plus cher.

AMD utilise une tactique similaire. Comme Apple, AMD utilise TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) pour fabriquer ses puces, et comme cette fonderie a du mal à répondre aux demandes de ses clients les plus importants, il semble qu’AMD change de cap.

Lors d’une autre conférence téléphonique avec les investisseurs, la PDG d’AMD, Lisa Su, a déclaré que « nous nous concentrons sur les segments les plus stratégiques du marché des PC », et cela a été interprété comme un rationnement par AMD des puces pour ses produits les plus rentables.

Selon ., Dean McCarron de Mercury Research, qui suit la part de marché des puces, suggère qu’AMD se concentrera sur ses puces haut de gamme plus chères, « laissant le bas du marché à Intel ».

Si tel est bien le cas, cela représente un changement de tactique massif pour AMD, qui a déjà connu l’essentiel de son succès sur le marché des petits budgets. Son récent succès avec ses nouveaux processeurs Ryzen 5000 montre qu’il peut défier son rival historique Intel en matière de processeurs haut de gamme, mais abandonner le marché budgétaire, qu’il dominait autrefois, est extrêmement risqué.

Contrairement à Apple et AMD, Intel exploite ses propres fonderies, donc si les pénuries de TSMC signifient qu’AMD réduit sa présence sur le marché du budget, Intel pourrait voir une opportunité de premier plan et se lancer.

Analyse : il est temps pour Intel de briller

(Crédit image : Shutterstock)

En gérant ses propres fonderies, Intel pourrait se trouver dans la meilleure position parmi les trois grands. Récemment, il a ressenti la pression grâce à un AMD revigoré, tandis qu’Apple a cessé d’utiliser des processeurs Intel dans la plupart de ses produits informatiques au profit de ses propres puces M1.

La pénurie mondiale de puces pourrait alléger une partie de cette pression. Le PDG d’Intel, Pat Gelsinger, a déclaré à la BBC que la pénurie mondiale de puces s’aggraverait au cours du “second semestre de cette année” et pourrait durer un “an ou deux”.

Après quelques années difficiles pour Intel (Gelsinger lui-même admet que “” nous avons trébuché, nous avons pris du retard dans une certaine mesure “), la pénurie mondiale de puces a recentré l’entreprise et pourrait lui permettre de tirer parti de ses atouts.

Elle construit de nouvelles fonderies qui devraient maintenir l’approvisionnement de ses puces lorsque d’autres sont en difficulté, et en commercialisant davantage de ses produits – en particulier sur les marchés que ses rivaux semblent abandonner – elle pourrait en récolter les fruits.

Cependant, les plans d’Intel ne sont pas sans dangers. La mise en place de nouvelles fonderies est coûteuse et prend du temps, donc si TSMC et d’autres fonderies se mobilisent et que la pénurie de puces prend fin, il sera peut-être trop tard pour en tirer pleinement parti.

Ces plans à long terme ne résolvent pas non plus les difficultés actuelles d’Intel. Il a récemment annoncé que son processus 7 nm très attendu était à nouveau retardé jusqu’en 2022. Pendant ce temps, TSMC affirme qu’il produira des puces 2 nm dans le courant de 2023, creusant davantage l’écart en termes de performances. Les plans 2 nm de TSMC répondent aux affirmations d’Intel selon lesquelles il souhaite fabriquer «les semi-conducteurs les plus avancés au monde d’ici 2024» et regagner la domination mondiale de la fabrication de puces de TSMC et Samsung.

Il semble que la pénurie mondiale de puces n’ait pas eu d’impact sur les ambitions des fabricants de puces, mais il y a encore beaucoup de dangers à venir, et cela a conduit de nombreuses entreprises à faire de gros pari. Le temps nous dira si ceux-ci sont payants.