Apple analyse iCloud Mail pour CSAM depuis 2019

in

Alors qu’Apple se prépare à commencer à analyser les iPhones et les iPads à la recherche de matériel d’agression sexuelle d’enfants (CSAM) avec la sortie d’iOS 15, de nouveaux détails sont apparus, révélant que la société analyse déjà iCloud Mail pour CSAM.

Selon un nouveau rapport de ., le fabricant d’iPhone analyse iCloud Mail pour CSAM depuis 2019, bien qu’il n’ait pas encore commencé à analyser les photos iCloud ou les sauvegardes iCloud pour ce type de matériel.

Le média a décidé d’approfondir l’enquête après que The Verge ait repéré un fil de discussion iMessage lié au procès d’Epic contre Apple dans lequel le chef anti-fraude de l’entreprise, Eric Friedman, a déclaré qu’il s’agissait de “la plus grande plate-forme de distribution de pornographie juvénile”.

Bien que la déclaration de Friedman ne soit certainement pas destinée à être vue publiquement, elle soulève la question de savoir comment Apple pourrait le savoir sans numériser les photos iCloud.

Analyser le courrier iCloud

Ben Lovejoy de . a contacté Apple pour en savoir plus à ce sujet et la société a confirmé qu’elle numérisait les pièces jointes iCloud Mail sortantes et entrantes pour CSAM depuis 2019. Comme les e-mails envoyés à l’aide d’iCloud Mail ne sont pas cryptés, l’analyse des pièces jointes est le courrier passe par les serveurs d’Apple n’est pas une chose difficile à faire.

En plus de l’analyse des pièces jointes, Apple a également déclaré à . qu’il effectuait une analyse limitée d’autres données, bien que la société n’ait pas précisé en quoi consistaient ces données. Il a cependant précisé que ces “autres données” n’incluent pas les sauvegardes iCloud.

En janvier de l’année dernière, Jane Horvath, responsable de la confidentialité chez Apple, a déclaré lors d’une conférence technique que la société utilisait une technologie de filtrage pour rechercher des images illégales et qu’elle désactivait les comptes si des preuves de CSAM étaient trouvées.

Alors que la déclaration de Friedman semblait initialement basée sur des données concrètes, ce n’était probablement pas le cas. Au lieu de cela, il a déduit que, puisque la société ne numérisait pas auparavant les photos iCloud ou les sauvegardes iCloud, il existerait probablement plus de CSAM sur la plate-forme d’Apple que d’autres services de cloud computing qui numérisent activement des photos pour CSAM.

Nous en saurons probablement plus sur la façon dont Apple prévoit de lutter contre CSAM sur sa plate-forme une fois que la société aura déployé la numérisation de photos Apple Child Safety avec la sortie d’iOS 15 cet automne.

Via .