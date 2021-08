Apple annonce de grands changements dans l’App Store, alors qu’il règle son procès avec les développeurs américains

Apple a annoncé jeudi le règlement proposé dans le cadre d’un procès en 2019 avec des développeurs américains. Les deux parties sont parvenues à un terrain d’entente, explique Apple. Cela signifie qu’Apple apportera quelques modifications importantes au fonctionnement de l’App Store sur iPhone et iPad. Les changements auront un impact à la fois sur les consommateurs et les développeurs. L’un permet aux créateurs d’applications de contacter leurs clients et de les informer des autres options de paiement pour les produits intégrés à l’application. C’est quelque chose qu’Apple n’a pas fait auparavant, mais cela pourrait avoir un impact sur l’ensemble de l’App Store à l’avenir. En plus de cela, Apple paiera 100 millions de dollars dans le cadre du règlement, distribués à tous les plaignants qui déposent une réclamation. Le règlement n’implique pas Epic Games et cette bataille antitrust reste ouverte.

Ce que cela signifie pour les utilisateurs d’iPhone

Le règlement de l’App Store d’Apple aura un impact direct sur les utilisateurs d’iPhone et d’iPad dans les mois à venir. Pour commencer, Apple permettra aux développeurs de collecter des informations de contact dans les applications, y compris les e-mails. C’est une pratique qui n’était pas disponible auparavant. C’est directement lié à l’autre concession importante d’Apple. Le fabricant d’iPhone permettra aux développeurs d’informer leurs clients sur les options de paiement supplémentaires en dehors de l’App Store. Extrait du communiqué de presse d’Apple :

Pour donner aux développeurs encore plus de flexibilité pour atteindre leurs clients, Apple précise également que les développeurs peuvent utiliser des communications, telles que le courrier électronique, pour partager des informations sur les méthodes de paiement en dehors de leur application iOS. Comme toujours, les développeurs ne paieront pas de commission à Apple sur les achats effectués en dehors de leur application ou de l’App Store. Les utilisateurs doivent consentir à la communication et ont le droit de se retirer.

Apple augmentera également le nombre de prix pour les paiements intégrés de moins de 100 à plus de 500. Cela signifie que vous pourriez voir différents niveaux de tarification dans certaines applications à l’avenir.

Le règlement proposé indique également que les résultats de la recherche dans l’App Store “continueront d’être basés sur des caractéristiques objectives telles que les téléchargements, le nombre d’étoiles, la pertinence du texte et les signaux de comportement des utilisateurs” pendant au moins les trois prochaines années.

Les développeurs qui gagnent moins d’un million de dollars par an sur l’App Store continueront à ne payer à Apple que 15 % de commission. C’est au lieu de 30% pour tous les achats d’applications et transactions in-app.

Ce que le règlement de l’App Store d’Apple signifie pour les développeurs

Certaines des dispositions du règlement proposé concernent directement les promoteurs. Apple dit qu’il continuera à permettre aux développeurs de faire appel du rejet d’une application. Il ajoutera également plus de contenu au site Web App Review afin que les développeurs puissent comprendre le fonctionnement du processus d’appel.

Apple créera des rapports annuels de transparence pour l’App Store. Ils « partageront des statistiques significatives sur le processus d’examen des applications, y compris le nombre d’applications rejetées pour différentes raisons, le nombre de comptes clients et développeurs désactivés, des données objectives concernant les requêtes et les résultats de recherche, et le nombre d’applications supprimées de l’App Store. “

Enfin, Apple établira le fonds d’aide aux petits développeurs de 100 millions de dollars qui fournira des règlements à jusqu’à 67 000 développeurs dans le cadre du recours collectif qui “ont gagné un produit dans l’App Store de pas plus de 1 000 000 $ au cours des années civiles 2015 à 2021”. Les plus petits paiements sont de 250 $ chacun par ArsTechnica. Ils peuvent aller jusqu’à 30 000 $ pour les développeurs qui ont gagné plus d’un million de dollars au cours de la période de classe. Les chiffres pourraient augmenter pour ceux qui déposent une réclamation, car tous ne sont pas censés en déposer une.

Le règlement de l’App Store n’implique pas Epic

Epic Games a déposé une plainte antitrust notoire basée sur Fortnite contre Apple. Celui-ci est distinct du procès de 2019 qu’Apple et les développeurs américains veulent régler. Epic et les autres sociétés du groupe de défense The Coalition for App Fairness contre Apple ne sont pas satisfaits. Voici leur déclaration concernant les changements apportés à l’App Store après la poursuite de 2019 :

L’offre de règlement fictive d’Apple n’est rien de plus qu’une tentative désespérée d’éviter le jugement des tribunaux, des régulateurs et des législateurs du monde entier. Cette offre ne fait rien pour résoudre les problèmes structurels et fondamentaux auxquels sont confrontés tous les développeurs, grands et petits, ce qui compromet l’innovation et la concurrence dans l’écosystème des applications. Permettre aux développeurs de communiquer avec leurs clients sur des prix plus bas en dehors de leurs applications n’est pas une concession et met en évidence le contrôle total d’Apple sur le marché des applications. Si ce règlement est approuvé, les créateurs d’applications ne pourront toujours pas communiquer sur des prix plus bas ou proposer des options de paiement concurrentes au sein de leurs applications. Nous ne nous laisserons pas apaiser par des gestes vides de sens et continuerons notre combat pour des plateformes numériques justes et ouvertes

Le juge dans l’affaire 2019 doit encore approuver formellement le règlement de l’App Store.