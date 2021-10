Apple annonce de nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces : nouveau design, encoche d’affichage, 120 Hz, puce M1 Pro, HDMI, MagSafe, plus

Dans le cadre de son événement Unleashed d’octobre, Apple a dévoilé aujourd’hui les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Le nouveau MacBook Pro est doté de la puce «M1 Pro», avec 8 cœurs hautes performances et 2 cœurs haute efficacité, un GPU à 16 cœurs et 32 ​​Go de RAM. Il existe également une puce «M1 Max», qui double à nouveau la RAM et le GPU.

Le design du MacBook Pro a également été entièrement repensé, avec désormais des lunettes plus fines mais avec une encoche abritant la webcam. L’écran a plus de pixels et prend en charge 120 Hz ProMotion. Le MacBook Pro dispose désormais également d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SD et de MagSafe pour le chargement magnétique.

Pour la première fois, le nouveau MacBook Pro est disponible avec une taille de 14,2 pouces.

Il y a un total de 3 ports Thunderbolt 4 disponibles, et même la prise casque a été mise à niveau. MagSafe revient avec un débit de puissance plus élevé, mais vous pouvez toujours charger via les ports Thunderbolt si vous le souhaitez.

La puce M1 Pro est une version améliorée de la puce M1, avec jusqu’à 200 Go/s de bande passante mémoire, jusqu’à 32 Go de RAM et plus du double du nombre de transistors. Apple a déclaré que les performances du processeur étaient environ 70% plus rapides que celles du M1 et que les performances du processeur graphique étaient environ le double. M1 Max double la RAM à 64 Go et double la taille du GPU à 32 cœurs.

L’une des décisions de conception les plus controversées concernant cette génération sera inévitablement l’encoche d’affichage. Apple affirme que les cadres d’affichage globaux sont 24 à 60 % plus minces. La hauteur de la barre de menus est étendue pour s’adapter à la hauteur de l’encoche.

