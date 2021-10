Apple annonce des changements dans l’App Store à la suite de la décision d’Epic Games

Apple a annoncé vendredi que les développeurs seraient autorisés à cibler les utilisateurs avec d’autres moyens de payer des biens et services numériques dans leurs applications à l’aide d’e-mails et plus, à la suite de la décision Epic Games et des critiques antitrust de son App Store.

Apple a déclaré aux développeurs :

L’App Store est un endroit sûr et fiable pour que les clients découvrent et téléchargent des applications, et une excellente opportunité pour les développeurs. Les mises à jour suivantes des directives d’examen de l’App Store prennent en charge les nouvelles fonctionnalités des prochaines versions du système d’exploitation, protègent mieux les clients et aident vos applications à passer le processus d’examen aussi facilement que possible.

Apple a ajouté de nouvelles directives concernant les événements dans l’application :

Pour présenter votre événement sur l’App Store, il doit appartenir à un type d’événement fourni dans App Store Connect. Toutes les métadonnées d’événement doivent être exactes et se rapporter à l’événement lui-même, plutôt qu’à l’application en général. Les événements doivent se produire aux heures et aux dates que vous sélectionnez dans App Store Connect, y compris sur plusieurs vitrines. Vous pouvez monétiser votre événement tant que vous suivez les règles énoncées dans la section 3 sur les affaires. Et le lien profond de votre événement doit diriger les utilisateurs vers la destination appropriée au sein de votre application. Lisez les événements intégrés à l’application pour obtenir des conseils détaillés sur les métadonnées d’événement acceptables et les liens profonds d’événement. »

Le changement le plus important concerne sans doute le contact avec les utilisateurs au sujet des méthodes de paiement. Apple a supprimé une clause selon laquelle les développeurs « ne peuvent pas utiliser les informations obtenues dans l’application pour cibler des utilisateurs individuels en dehors de l’application afin d’utiliser des méthodes d’achat autres que l’achat intégré (comme envoyer à un utilisateur individuel un e-mail sur d’autres méthodes d’achat après cette personne) crée un compte dans l’application). »

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Enfin, Apple indique que les applications peuvent demander des informations de contact de base aux utilisateurs tant que la demande est facultative et que les fonctionnalités et les services ne sont donc pas conditionnés à la fourniture des informations.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.