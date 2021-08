Apple annonce des changements dans l’App Store : nouvelles règles de communication, fonds d’aide aux petits développeurs, plus

Apple a annoncé une poignée de changements à venir sur l’App Store en réponse à un recours collectif intenté par des développeurs américains. L’un des changements les plus notables est que les développeurs peuvent désormais communiquer avec les développeurs sur les solutions de paiement alternatives.

Ce recours collectif a été déposé pour la première fois en 2019. Il ne s’agit pas de l’affaire Epic vs Apple, mais plutôt d’un procès intenté contre Apple par de petits développeurs. Ces modifications apportées à l’App Store s’appliquent à tous les développeurs de l’App Store aux États-Unis et dans d’autres pays.

Notamment, Apple dit que les développeurs peuvent “utiliser des communications, telles que le courrier électronique, pour partager des informations sur les méthodes de paiement en dehors de leur application iOS”. Cela signifie qu’une entreprise ou un développeur peut envoyer un e-mail aux utilisateurs, avec leur consentement, pour les informer de l’abonnement en dehors de

Apple a cependant confirmé à . que ce changement ne s’applique pas à la communication in-app. Les développeurs ne sont toujours pas autorisés à informer les utilisateurs dans l’application des tarifs ou des options d’abonnement disponibles ailleurs. Théoriquement, Netflix pourrait avoir un champ dans son application iOS pour que les utilisateurs saisissent leur adresse e-mail, puis communiquent directement avec cet utilisateur par e-mail au sujet des options de paiement.

Autres faits saillants de la colonie :

Apple et les développeurs ont convenu de maintenir le programme App Store Small Business dans sa structure actuelle pendant au moins les trois prochaines années. App Store Search a toujours eu pour objectif de permettre aux utilisateurs de trouver facilement les applications qu’ils recherchent. À la demande des développeurs, Apple a accepté que ses résultats de recherche continueront d’être basés sur des caractéristiques objectives telles que les téléchargements, le nombre d’étoiles, la pertinence du texte et les signaux de comportement des utilisateurs. L’accord maintiendra le système de recherche App Store actuel en place pendant au moins les trois prochaines années. Apple augmentera également le nombre de prix disponibles pour les développeurs pour les abonnements, les achats intégrés et les applications payantes de moins de 100 à plus de 500. Les développeurs continueront de fixer leurs propres prix. Apple conservera la possibilité pour les développeurs de faire appel du rejet d’une application sur la base d’un traitement perçu comme injuste, un processus qui continue de s’avérer fructueux. Apple a accepté d’ajouter du contenu au site Web App Review pour aider les développeurs à comprendre le fonctionnement du processus d’appel. Au cours des dernières années, Apple a fourni de nombreuses nouvelles informations sur l’App Store sur apple.com. Apple a accepté de créer un rapport de transparence annuel basé sur ces données, qui partagera des statistiques significatives sur le processus d’examen des applications, y compris le nombre d’applications rejetées pour différentes raisons, le nombre de comptes clients et développeurs désactivés, des données objectives concernant les requêtes de recherche et les résultats. , et le nombre d’applications supprimées de l’App Store.

Fonds d’aide aux petits développeurs

Apple annonce également un Small Developer Assistance Fund, qui versera entre 250 $ et 30 000 $ aux développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an dans l’App Store. Les montants varieront en fonction de la « participation historique du développeur à l’écosystème App Store ». Seuls les développeurs des États-Unis sont éligibles à ce programme.

Le Small Developer Assistance Fund créé dans le cadre du règlement bénéficiera à plus de 99% des développeurs iOS américains, dont le produit des ventes de produits numériques d’applications et d’applications via tous les comptes associés était inférieur à 1 million de dollars par année civile au cours de la période allant du 4 juin. , 2015 au 26 avril 2021. Ces développeurs peuvent réclamer des sommes du fonds allant d’un minimum de 250 $ à 30 000 $, en fonction de leur participation historique à l’écosystème de l’App Store.

