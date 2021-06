Apple annonce iPadOS 15 avec écran d’accueil, mises à jour multitâches, bibliothèque d’applications, Quick Note et plus

L’aperçu développeur d’iPadOS 15 est désormais disponible pour les membres du programme pour développeurs Apple.

Apple a annoncé l’iPadOS 15, la prochaine mise à jour logicielle majeure pour iPad lors de sa conférence virtuelle mondiale des développeurs ou de l’événement d’ouverture de la WWDC 2021 lundi. Avec la mise à jour, Apple apporte une multitude de fonctionnalités de productivité, notamment un multitâche Split View et Slide Over plus puissant, de nouvelles dispositions de widgets et une bibliothèque d’applications, Translate et Quick Note et la possibilité de créer des applications iPhone/iPad sur iPad avec Swift Playgrounds.

L’aperçu développeur d’iPadOS 15 est désormais disponible pour les membres du programme pour développeurs Apple, et une version bêta publique sera disponible en juillet. La version finale sera déployée courant septembre.

Les modèles d’iPad compatibles incluent l’iPad Mini 4 et versions ultérieures, l’iPad Air 2 et versions ultérieures, l’iPad 5e génération et versions ultérieures, et tous les modèles d’iPad Pro.

Lire aussi | Apple annonce la mise à jour iOS 15 avec des appels FaceTime multiplateformes, des notifications ciblées, SharePlay et de nouveaux contrôles de confidentialité

« Avec un multitâche plus intuitif, une nouvelle conception de l’écran d’accueil avec des widgets intégrés et la bibliothèque d’applications, la prise de notes à l’échelle du système avec Quick Note, Translate conçu pour iPad, SharePlay, une expérience Safari repensée, de nouveaux outils pour rester concentrés, et plus encore, les utilisateurs peuvent désormais être encore plus productif », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple.

Voici un aperçu de toutes les principales fonctionnalités de votre iPad avec la mise à jour iPadOS 15 :

Mises à jour multitâches

Apple rend le multitâche et le basculement entre les applications plus faciles et plus transparents avec iPadOS 15. Les applications auront désormais un menu multitâche dédié en haut permettant aux utilisateurs d’accéder à Split View ou Slide Over en un seul clic. Ils auront accès à l’écran d’accueil lorsqu’ils seront mis à jour dans Split View et Shelf pour afficher les applications ayant plusieurs fenêtres comme Safari et Pages. L’ajout d’un clavier débloquera de « tout nouveaux raccourcis clavier » et une barre de menus repensée pour augmenter la productivité.

Mises à jour de l’écran d’accueil

Apple met à jour l’écran d’accueil dans iPadOS 15 avec une nouvelle disposition de widgets qui permettra aux utilisateurs de les placer parmi les applications pour une expérience plus personnalisée. De nouveaux widgets pour l’App Store, Find My, Game Center, Mail et Contacts sont simultanément annoncés, ainsi qu’une nouvelle taille de widget plus grande qui devrait être particulièrement utile sur les plus grands modèles d’iPad Pro. Apple apporte également App Library sur iPad avec la mise à jour après l’avoir introduite sur iOS l’année dernière.

Note rapide

Tout comme avec macOS Monterey, Apple apporte une fonctionnalité “Quick Note” à iPad avec iPadOS 15 qui permettra aux utilisateurs de prendre rapidement des notes sur n’importe quelle application/site Web sur le système et d’ajouter également des liens pour le contexte. Une fonctionnalité « Vue d’activité » permettra aux utilisateurs travaillant sur des notes partagées de voir les modifications de tout le monde. Notes prendra également en charge les balises créées par l’utilisateur sur iPad avec iPadOS 15.

Traduire

Après son arrivée sur les iPhones l’année dernière, Apple apporte l’application Traduire sur iPad avec iPadOS 15 et ajoute quelques nouvelles fonctionnalités à l’application, notamment « Traduction automatique » qui n’exige pas que l’utilisateur appuie sur un bouton de microphone et vue de face » pour permettre à deux personnes de voir les traductions de la conversation « de leur propre côté ». L’application peut également traduire du texte manuscrit et du texte sur des photos, selon Apple.

Terrains de jeux rapides

Apple apporte Swift Playgrounds sur iPad avec iPadOS 15. La version 4.2 de Swift Playgrounds permettra aux développeurs de créer des applications iPhone et iPad sur iPad. Apple dit qu’il offrira également aux utilisateurs “encore plus de polyvalence pour développer des applications sur iPad et Mac” grâce à un format de projet ouvert basé sur des packages Swift accessibles dans Swift Playgrounds sur iPad (avec iPadOS 15) et Xcode sur Mac.

Autres mises à jour notables

Le contrôle universel permettra aux utilisateurs de travailler avec une seule souris et un seul clavier et de passer en toute transparence entre Mac et iPad “sans aucune configuration requise”. L’audio spatial et les nouveaux modes de microphone, y compris l’isolation vocale et le large spectre, rendront les appels FaceTime sur iPad plus naturels. Une autre fonctionnalité FaceTime appelée SharePlay permettra aux utilisateurs de regarder et d’écouter simultanément du contenu ainsi que de partager leur écran avec d’autres. Safari obtient un nouveau design d’onglet avec des améliorations telles que la “barre d’onglets” combinant les onglets, la barre d’outils et la recherche ensemble, et “Tab Groupes » pour les enregistrer pour un accès facile plus tard. Les notifications « ciblées » réduiront apparemment les distractions et aideront les utilisateurs à « être dans le moment » grâce aux notifications filtrées des contacts et des applications en fonction du profil qu’ils ont défini (travail/veille/ne pas déranger). “Résumé des notifications” collectera des notifications “non urgentes” et les délivrera “à un moment plus opportun”. “Live Text” permettra aux utilisateurs de surligner du texte dans des photos ou des scènes directement via l’application appareil photo en temps réel et d’agir, en conséquence, disons, par exemple, en copiant un numéro de téléphone ou un mot de passe Wi-Fi. Apple dit que Live Text fonctionnera localement sur l’appareil. Une autre fonctionnalité appelée “Visual Look Up” permettra aux utilisateurs d’ajouter plus de contexte à leur environnement. Reconnaissance vocale par défaut sur l’appareil pour Siri (qui améliorerait également les performances “de manière significative”). App Privacy Report pour donner un aperçu de la façon dont les applications utiliser leurs autorisations au cours des sept derniers jours. Mail Privacy Protection pour masquer l’adresse IP et l’emplacement d’un utilisateur à l’expéditeur tout en l’empêchant de savoir si son e-mail a été ouvert.

Lire aussi | Apple annonce la mise à jour Mac de nouvelle génération de macOS Monterey avec Universal Control, la prise en charge d’AirPlay, la refonte de Safari et plus encore

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.