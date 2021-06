Apple annonce la mise à jour iOS 15 avec des appels FaceTime multiplateformes, des notifications ciblées, SharePlay et de nouveaux contrôles de confidentialité

La version finale sera déployée pour tous les iPhones, iPhone 6S et versions ultérieures, courant septembre.

Apple a annoncé lundi iOS 15, la prochaine mise à jour logicielle majeure pour les iPhones, lors de sa conférence virtuelle mondiale des développeurs ou de l’événement d’ouverture de la WWDC 2021. Avec la nouvelle mise à jour, le fabricant de l’iPhone apporte une multitude de nouvelles fonctionnalités à FaceTime, notamment des appels multiplateformes et ce qu’il appelle des expériences « partagées », des notifications qui permettront apparemment aux utilisateurs de « se concentrer » et plus « d’intelligence » sur les photos. tout en ajoutant de nouveaux contrôles de « confidentialité » à Siri, Mail et plus encore pour renforcer son engagement à protéger leurs données personnelles.

L’aperçu développeur d’iOS 15 est désormais disponible pour les membres du programme pour développeurs Apple, et une version bêta publique sera disponible en juillet. La version finale sera déployée pour tous les iPhones, iPhone 6S et versions ultérieures, courant septembre.

« iOS 15 aide les utilisateurs à rester connectés tout en partageant des expériences en temps réel, leur offre de nouveaux outils pour réduire les distractions et se concentrer, utilise l’intelligence pour améliorer l’expérience des photos et, avec d’énormes mises à niveau de Maps, apporte de nouvelles façons d’explorer le monde, », a déclaré Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple.

Voici un aperçu de toutes les principales fonctionnalités de votre iPhone avec la mise à jour iOS 15 :

Mises à jour FaceTime

Dans un premier temps, les appels FaceTime seront disponibles pour tous les utilisateurs via le Web sur iOS 15. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac pourront créer des liens pour les appels FaceTime et les partager avec n’importe qui par SMS ou messagerie instantanée tierce. des applications comme WhatsApp. Les utilisateurs d’Android et Windows pourront accéder à ces appels à partir de leurs navigateurs Web. Apple affirme que les appels FaceTime sur le Web resteront privés ou cryptés de bout en bout.

Apple ajoute également l’audio spatial et de nouveaux modes de microphone, y compris l’isolation de la voix et un large spectre pour rendre les appels FaceTime plus naturels et plus réalistes. S’inspirant de Zoom, Apple apporte également la vue grille et le mode portrait à FaceTime.

Une autre fonctionnalité appelée SharePlay permettra aux utilisateurs de regarder et d’écouter simultanément du contenu ainsi que de partager leur écran avec d’autres avec des commandes de lecture partagées afin que tout le monde puisse mettre en pause, jouer ou avancer. Apple s’associe à des géants du streaming comme Disney Plus, ESPN Plus, HBO Max, Hulu, MasterClass, Paramount Plus, Pluto TV, TikTok et Twitch pour intégrer SharePlay dans leurs applications – ce contenu sera également accessible sur grand écran via Apple LA TÉLÉ.

Mises à jour de mise au point

Avec iOS 15, Apple introduit un nouvel ensemble de notifications « ciblées » pour réduire les distractions et aider les utilisateurs à « être dans l’instant présent ». Apple utilisera l’apprentissage automatique sur l’appareil pour décider automatiquement quels contacts et applications sont autorisés à notifier les utilisateurs en fonction du profil qu’ils ont défini. Cela pourrait être pour le travail ou le sommeil ou pour ne pas déranger. Les contacts et les applications qui n’appartiennent pas à un groupe de discussion ne seront pas autorisés à passer. Leur statut sera également visible par les autres dans Messages, afin qu’ils sachent que l’utilisateur n’est pas joignable à ce moment-là.

Mises à jour des notifications

Apple ajoute des photos de contact pour les personnes et des icônes plus grandes pour les applications dans les notifications sur iOS 15 pour les rendre plus faciles à se démarquer afin que les utilisateurs puissent y répondre en conséquence. Une nouvelle fonctionnalité appelée « Résumé des notifications » collectera quant à elle les notifications « non urgentes » et les diffusera « à un moment plus opportun ». Apple dit qu’il utilisera l’apprentissage automatique – encore une fois, sur l’appareil – pour hiérarchiser les notifications et que “les communications importantes ne se retrouveront pas dans le résumé”.

Mises à jour intelligentes des photos

S’inspirant de Google Lens, Apple introduit une nouvelle fonctionnalité dans iOS 15 appelée “Live Text” qui permettra aux utilisateurs de mettre en évidence du texte dans des photos ou des scènes directement via l’application appareil photo en temps réel et d’agir en conséquence, par exemple en copiant. un numéro de téléphone ou un mot de passe Wi-Fi. Contrairement à l’approche de Google, Apple affirme que Live Text fonctionnera localement sur l’appareil. Une autre fonctionnalité appelée “Visual Look Up” permettra aux utilisateurs d’ajouter plus de contexte à leur environnement.

Mises à jour de confidentialité

Apple introduit trois nouvelles fonctionnalités de confidentialité avec iOS 15. La première étant, par défaut, la reconnaissance vocale sur l’appareil pour Siri (qui est également censée améliorer les performances « considérablement »), la seconde est App Privacy Report conçu pour donner un aperçu de la façon dont les applications utilisent leurs autorisations au cours des sept derniers jours, et le troisième appelé Mail Privacy Protection qui masque l’adresse IP et l’emplacement d’un utilisateur à l’expéditeur tout en l’empêchant de savoir si son e-mail a été ouvert.

Autres mises à jour notables

Apple met à jour Safari avec une nouvelle barre d’onglets pour basculer rapidement entre plusieurs onglets et groupes d’onglets pour enregistrer les onglets pour un accès facile plus tard. De nouvelles clés, y compris le permis de conduire ou les identifiants d’état pour les enregistrements à l’aéroport, arrivent sur Apple Wallet – bien que cela soit disponible uniquement aux États-Unis. L’intégration d’Apple Music arrive dans l’application “Mémoires” dans les photos pour des suggestions de chansons personnalisées. -création de balises sur iPhone avec iOS 15.

