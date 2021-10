Apple annonce le mode haute puissance sur le MacBook Pro 16 pouces avec M1 Max conçu pour des tâches telles que l’étalonnage des couleurs 8K ProRes Video

Comme nous l’avons signalé précédemment, nous avons reçu la confirmation d’Apple que les modèles de MacBook Pro 16 pouces configurés avec une puce M1 Max disposent d’un nouveau mode haute puissance conçu pour maximiser les performances lors de charges de travail intensives et soutenues.



MacRumors a depuis obtenu un document interne d’Apple qui indique que les utilisateurs pourront activer le mode haute puissance dans les Préférences Système sur un MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max exécutant macOS Monterey. Apple affirme que le mode haute puissance fournira aux utilisateurs des « performances extrêmes » pour des tâches telles que l’étalonnage des couleurs de la vidéo 8K ProRes.

On ne sait toujours pas exactement comment fonctionnera le mode haute puissance, mais nous devrions examiner de plus près la fonctionnalité la semaine prochaine lorsque les critiques des nouveaux modèles de MacBook Pro seront partagées. Sur la base des références au niveau du code au mode haute puissance dans la version bêta de macOS Monterey trouvée par le contributeur de MacRumors Steve Moser, nous savons que la fonctionnalité « optimisera les performances pour mieux prendre en charge les tâches gourmandes en ressources » et « peut entraîner un bruit de ventilateur plus fort ».

Apple a uniquement confirmé que le mode haute puissance n’était disponible que sur les modèles de MacBook Pro 16 pouces avec une puce M1 Max, nous supposons donc que cette fonctionnalité n’est disponible sur aucun modèle de MacBook Pro 14 pouces ni sur aucun modèle configuré avec la puce M1 Pro.

Filipe Espósito de . a été le premier à découvrir des références au mode haute puissance dans la version bêta de macOS Monterey le mois dernier.

Il existe deux configurations du MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 Max, dont une avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 24 cœurs et une autre avec un processeur à 10 cœurs et un GPU à 32 cœurs. Le prix commence à 3 099 $ pour ce niveau de performance. Les nouveaux modèles de MacBook Pro commenceront à arriver chez les clients le mardi 26 octobre.

