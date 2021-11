Apple annonce le prix et la date de sortie de Beats Fit Pro

Apple a dévoilé les AirPods 3 il y a quelques semaines à peine. Le nouveau produit a presque le même design que les AirPods Pro, mais coûte autant que les AirPods de dernière génération. Les anciens AirPod ont obtenu une baisse de prix, ce qui signifie que le modèle de troisième génération est une option de milieu de gamme pour les acheteurs. Dans cet esprit, l’annonce de Beats Fit Pro n’est pas surprenante. Apple a confirmé les rumeurs récentes, révélant tout sur les nouveaux écouteurs sans fil de marque Beats lundi. Comme les AirPods 3, les Beats Fit Pro sont une offre de milieu de gamme située entre les autres écouteurs Beats sans fil vendus par Apple. Mais contrairement aux nouveaux AirPod, Beats Fit Pro est livré avec une prise en charge active de la suppression du bruit.

Les écouteurs Beats Fit Pro sont officiels

Nous avons vu le Beats Fit Pro dans des images divulguées il y a quelques jours à peine, ce qui laissait entendre que le lancement était imminent. Les nouveaux écouteurs ressemblent aux écouteurs sans fil Beats Studio Buds lancés par Apple cet été. Mais contrairement aux Studio Buds, le Fit Pro a des embouts d’aile en haut qui vous permettent de verrouiller les écouteurs en place à l’intérieur de l’oreille et de garantir qu’ils ne tomberont pas lors d’une utilisation régulière.

Comme les autres écouteurs Beats de la gamme Apple, le Fit Pro est livré avec des embouts amovibles pour assurer un ajustement parfait. Et ils prennent en charge la suppression active du bruit (ANC) comme le Beats Studio Pro et le Powerbeats Pro. De plus, comme les AirPods 3 et les AirPods Pro, les nouveaux écouteurs Beats Fit Pro sont dotés de la même puce de casque H1. Et ils présentent une résistance à l’eau et à la sueur IPX4.

Design Beats Fit Pro : bout d’aile et embouts amovibles.

Les autres fonctionnalités que vous attendez des écouteurs et des écouteurs AirPods et Beats incluent la prise en charge de Spatial Audio et Siri (sur iPhone et iPad). Le Beats Fit Pro fonctionne également avec Android, une fonctionnalité sur laquelle Apple insiste dans l’annonce.

Enfin, l’autonomie de la batterie Beats Fit Pro est conforme aux attentes. Les écouteurs offrent 6 heures d’écoute avec l’ANC activé. Vous bénéficiez d’une heure de lecture supplémentaire si vous désactivez l’ANC. Le boîtier offre 18 heures de vie supplémentaires avec ANC activé. La charge Fast Fuel vous offre 1 heure de lecture pour cinq minutes de charge.

Prix ​​et date de sortie

Les AirPods 3 coûtent 179 $, soit 50 $ de plus que les AirPods 2 et 70 $ de moins que les AirPods Pro. Le Beat Fit Pro coûte 199,99 $, soit 50 $ de plus que les Studio Buds et 50 $ de plus que le Powerbeats Pro. Qu’il s’agisse d’écouteurs AirPods ou Beats, vous trouverez de temps en temps de nombreuses remises, mais ce sont les prix par défaut pour tous ces écouteurs sans fil fabriqués par Apple.

Étui de charge Beats Fit Pro pour le modèle blanc. Source de l’image : Apple Inc.

Le Fit Pro est disponible en noir, blanc, gris sauge et violet pierre. Tous sont disponibles à l’achat sur ce lien. Les précommandes seront expédiées à votre porte d’ici le vendredi 5 novembre, date de leur lancement en magasin.

La courte présentation d’Apple sur Beats Fit Pro suit ci-dessous :