Apple annonce le renouvellement de la troisième saison de la série dramatique phare Apple TV+ « The Morning Show »

Le Morning Show était la série phare d’Apple TV+ lorsque le service a fait ses débuts en novembre 2019. Bien que sa principale attention immobilière ait depuis été remplacée par la comédie à succès Ted Lasso, elle reste l’une des émissions les plus populaires d’Apple.

La première saison a été créée le 1er novembre 2019 et a reçu de nombreuses critiques et récompenses pour sa représentation du mouvement MeToo dans un environnement d’actualités matinales.

Après un calendrier de production prolongé en raison des perturbations causées par la pandémie de COVID-19, la deuxième saison du drame a été créée en septembre 2021, bien que les critiques aient été beaucoup moins séduites par la suite de l’histoire de la deuxième saison.

Jusqu’à aujourd’hui, les nouvelles de l’avenir de The Morning Show sont restées inconnues.

Cependant, dans le cadre d’un communiqué de presse passant en revue les jalons récents des services Apple, la société a confirmé qu’une saison trois de The Morning Show est en préparation :

Cette année, les abonnés pourront profiter d’Apple Originals encore plus attendus de conteurs de renommée internationale, notamment « WeCrashed », « The Afterparty », « Fraggle Rock: Back to the Rock », « Severance » et « Suspicion », comme ainsi que de nouvelles saisons de favoris tels que « Servant », « Mythic Quest », « Ted Lasso », « Physical », « Truth Be Told » et « The Morning Show ».