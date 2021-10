Apple ramène cette année son expérience « Tech Talks » pour les développeurs. La société dit qu’elle proposera plus de 100 sessions en ligne en direct à partir de la semaine prochaine, permettant aux développeurs de « se connecter avec des experts Apple pendant les heures de bureau pour vous aider à créer vos meilleures applications à ce jour ».

Tech Talks 2021 se déroulera du 25 octobre au 17 décembre. Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails…

Apple a organisé des Tech Talks de manière semi-régulière jusqu’en 2015-2016. Le retour du programme Tech Talks cette année est entièrement virtuel en raison de la pandémie de COVID-19, alors qu’Apple organisait auparavant des événements Tech Talk dans différentes villes.

Plusieurs options différentes s’offrent aux développeurs. Les sessions en direct sont d’abord et avant tout :

Nos sessions en direct peuvent vous aider à intégrer les dernières technologies dans vos applications, à apprendre des techniques et des bonnes pratiques, et à obtenir des réponses à vos questions dans un cadre de groupe. Inscrivez-vous maintenant pour en savoir plus sur les avancées en matière d’apprentissage automatique, SwiftUI et plus encore. Les sessions ont une capacité limitée afin que nous puissions répondre au mieux à vos questions. Certaines sessions sont disponibles en portugais brésilien, japonais, coréen, mandarin et espagnol.

Des experts Apple tiendront également des heures de bureau :

Rencontrez des experts Apple pour des conversations en tête-à-tête de 30 minutes sur les technologies Apple, la conception, le codage, l’examen des applications et App Store Connect. Nous vous aiderons à améliorer votre application, à affiner sa conception, à résoudre les problèmes et à mieux comprendre les directives et les outils. Les rendez-vous sont disponibles en heure et langue locales pour le Japon et la Corée, et en heure locale pour plusieurs régions.

Apple indique que l’inscription est désormais ouverte aux membres actuels du programme Apple Developer et du programme Apple Developer Enterprise. La première série de Tech Talks débutera le 25 octobre et Apple publiera de nouvelles sessions et heures de bureau toutes les deux semaines (1er, 15 et 29 novembre) sur le Web et dans l’application Apple Developer.

Le programme complet peut être consulté sur le site Web des développeurs Apple ici.

« Chaque jour, des développeurs du monde entier créent des applications et des jeux incroyables pour nos plates-formes, et notre objectif est de leur fournir toutes les ressources possibles pour les aider à rendre le travail acharné qu’ils effectuent beaucoup plus facile et plus efficace », a déclaré Susan Prescott, vice-président des relations avec les développeurs dans le monde d’Apple. « Notre équipe est impatiente de se connecter avec encore plus de développeurs à travers le monde afin de mieux soutenir le travail important de cette communauté incroyablement appréciée, de les écouter et d’apprendre d’eux. »

