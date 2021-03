Apple annonce le WWDC Swift Student Challenge, les candidatures sont maintenant ouvertes

En plus d’annoncer officiellement la WWDC 2021 aujourd’hui, Apple a annoncé et ouvert son Swift Student Challenge annuel. Les prix de cette année comprendront des vêtements d’extérieur exclusifs de la WWDC, un jeu d’épinglettes personnalisé et une adhésion au programme pour développeurs Apple.

La WWDC 2021 sera entièrement virtuelle et se déroulera du 7 au 11 juin. L’un des grands avantages de cela est que, comme l’année dernière, n’importe qui du monde entier peut participer pleinement à la conférence des développeurs.

Parallèlement à cette nouvelle passionnante, Apple a annoncé et ouvert son WWDC 2021 Swift Student Challenge:

Nous poursuivons notre longue tradition de soutien aux étudiants qui aiment coder avec le passionnant Swift Student Challenge de cette année. Montrez votre passion pour le codage en créant un incroyable terrain de jeu Swift sur le sujet de votre choix. Les gagnants recevront des vêtements d’extérieur exclusifs WWDC21, un jeu d’épinglettes personnalisé et un an d’adhésion au programme pour développeurs Apple. Ce défi est ouvert aux étudiants du monde entier.

L’objectif de cette année est de «créer une scène interactive dans un terrain de jeu Swift qui peut être vécue en trois minutes. Sois créatif. »

Les soumissions sont ouvertes à partir de maintenant jusqu’au dimanche 18 avril 2021 à 23 h 59, heure du Pacifique.

Découvrez l’admissibilité complète et les autres exigences sur la page du Swift Student Challenge d’Apple ici. Apple a également les forums du Swift Student Challenge, une excellente ressource pour discuter avec les autres participants au défi.

Voici un aperçu du butin qu’Apple a donné aux gagnants du Swift Challenge l’année dernière:

