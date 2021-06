Apple annonce les finalistes des Apple Design Awards 2021 avant la WWDC

Avant le coup d’envoi de la WWDC 2021 la semaine prochaine, Apple a officiellement annoncé aujourd’hui les finalistes des Apple Design Awards annuels. Cette année, Apple divise les finalistes en six catégories différentes : Inclusivité, Plaisir et plaisir, Interaction, Impact social, Visuels et graphiques et Innovation.

Dans le passé, Apple n’a pas annoncé à l’avance les finalistes des Apple Design Awards, mais cela change ce précédent cette année. L’entreprise explique :

Les Apple Design Awards récompensent l’excellence en matière d’innovation, d’ingéniosité et de réalisation technique dans la conception d’applications et de jeux. Nous sommes ravis d’annoncer les finalistes de cette année, une impressionnante collection d’applications et de jeux produits par certains des développeurs les plus talentueux au monde. Les finalistes ont été choisis dans six catégories et les gagnants seront annoncés le 10 juin.

Voici les finalistes dans chacune de ces catégories.

Inclusivité :

Plaisir et plaisir

Interaction

Impact social

Visuels et graphiques

Innovation

Apple annoncera les gagnants des Apple Design Awards avec une présentation vidéo le 10 juin à 14 h 00 HAP.

