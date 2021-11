Apple annonce les gagnants de la troisième édition des Apple Music Awards

Apple a annoncé les gagnants des troisièmes Apple Music Awards annuels, qui récompensent « les meilleurs artistes de 2021 et leur influence sur la culture mondiale ».



Les prix récompensent les réalisations musicales dans cinq catégories, les gagnants étant choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d’Apple Music et ce que les clients du monde entier ont le plus écouté.

Apple a nommé The Weeknd Artiste mondial de l’année, tandis qu’Olivia Rodrigo est Artiste révolutionnaire de l’année. Rodrigo a également remporté le prix de l’album de l’année pour son premier album, « SOUR », et le single de l’année pour le « permis de conduire ». Le prix de l’auteur-compositeur de l’année a été décerné à la multi-instrumentiste HER, en particulier en reconnaissance de son album R&B de 21 pistes « Back of My Mind ».

Cette année, les ‌Apple Music‌ Awards présentent également une nouvelle catégorie de prix pour l’artiste régional de l’année, récompensant des artistes de cinq pays et régions : Afrique, France, Allemagne, Japon et Russie. Les prix de l’Artiste régional de l’année récompensent les artistes qui ont eu le plus grand impact culturel et sur les charts dans leurs pays et régions respectifs, selon Apple.

« Les 12 derniers mois se sont avérés être une année remarquable pour la musique, et nous sommes ravis d’honorer les artistes qui façonnent la culture et se connectent avec les fans du monde entier sur Apple Music », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music. et Beats. « Cette année, nous reconnaissons également davantage d’artistes régionaux, montrant au monde l’impact de musiciens extraordinairement talentueux qui font des vagues à l’échelle mondiale. »

La célébration des ‌Apple Music‌ Awards débutera le mardi 7 décembre 2021, avec des interviews, du contenu original et plus encore, le tout diffusé dans le monde entier sur ‌Apple Music‌ et l’application Apple TV. L’article complet d’Apple contient une liste plus complète de détails sur tous les artistes qui doivent être honorés par un prix spécial conçu par Apple.

