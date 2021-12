Apple annonce les gagnants des App Store Awards 2021

« Les développeurs qui ont remporté les App Store Awards en 2021 ont exploité leur propre motivation et vision pour proposer les meilleures applications et jeux de l’année, suscitant la créativité et la passion de millions d’utilisateurs à travers le monde » intro

Apple a annoncé aujourd’hui les 15 grands gagnants de ses prix App Store 2021.

Dans un communiqué de presse, Apple a déclaré :

Apple a dévoilé aujourd’hui les lauréats du prix App Store 2021, reconnaissant les 15 meilleures applications et jeux qui ont aidé les utilisateurs à puiser dans leurs passions personnelles, à découvrir des débouchés créatifs, à se connecter avec de nouvelles personnes et expériences, et simplement à s’amuser. Les lauréats de cette année comprennent des développeurs du monde entier dont les applications et les jeux ont été sélectionnés par l’équipe éditoriale mondiale de l’App Store d’Apple pour leur qualité exceptionnelle, leur technologie innovante, leur conception créative et leur impact culturel positif.

Les gagnants sont :

Application iPhone de l’année : Toca Life World, de Toca Boca. Application iPad de l’année : LumaFusion, de LumaTouch. Application Mac de l’année : Craft, de Luki Labs Limited. Application Apple TV de l’année : DAZN, du groupe DAZN. Application Apple Watch de l’année : Carrot Weather, de Grailr. Jeu iPhone de l’année : « League of Legends : Wild Rift », de Riot Games. Jeu iPad de l’année : « MARVEL Future Revolution », de Netmarble Corporation. Jeu Mac de l’année : « Myst », de Cyan. Jeu Apple TV de l’année : « Space Marshals 3 », de Pixelbite. Jeu d’arcade Apple de l’année : « Fantasian », de Mistwalker.

Apple a également reconnu la « connexion » comme la tendance de l’année, mettant en évidence les applications « rassemblant les gens de manière significative – tout en répondant aux besoins sociaux, personnels et professionnels des utilisateurs du monde entier.

Ces applications incluent Among US !, Bumble, Canva, EatOkra et Peanut.

Les lauréats recevront un prix en aluminium recyclé spécialement conçu, avec la célèbre icône bleue de l’App Store et une gravure.

