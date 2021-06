Apple annonce les gagnants du WWDC Swift Student Challenge avant l’événement de la semaine prochaine

Avant le coup d’envoi de la WWDC lundi prochain, le 7 juin, Apple a partagé les gagnants de son Swift Student Challenge annuel. Le groupe de cette année comprend des étudiants de 35 pays, dont trois jeunes femmes qui non seulement résolvent de gros problèmes avec la technologie, mais aident également déjà à enseigner la même chose aux autres.

Apple a souligné l’annonce des gagnants dans un article de la salle de presse ce matin et a déclaré que plus de jeunes femmes avaient participé et remporté le défi que jamais:

« Chaque année, nous sommes inspirés par le talent et l’ingéniosité de nos candidats au Swift Student Challenge », a déclaré Susan Prescott, vice-présidente des relations avec les développeurs dans le monde et du marketing d’entreprise et d’éducation d’Apple. “Cette année, nous sommes incroyablement fiers qu’un plus grand nombre de jeunes femmes postulent et gagnent que jamais, et nous nous engageons à faire tout notre possible pour favoriser ces progrès et atteindre une véritable parité entre les sexes.”

En plus de toute la formation dispensée à la WWDC, les lauréats du Swift Challenge reçoivent un an d’adhésion au programme Apple Developer Program, des vêtements d’extérieur amusants de la WWDC et un jeu d’épinglettes personnalisé.

Apple ne publie pas la liste complète des gagnants, mais aurait dû vous contacter si vous faites partie des 350 cette année.

Apple a partagé les histoires de trois jeunes femmes qui font une grande différence dans la technologie.

Parmi ce groupe se trouvent trois jeunes femmes qui non seulement utilisent la technologie pour résoudre des problèmes du monde réel, mais sont activement impliquées dans l’enseignement de la prochaine génération à faire de même. Ils tracent simultanément leur propre chemin tout en s’assurant que les autres disposent des outils nécessaires pour suivre leurs traces, le tout avant d’avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires.

Gianna Yan a créé une application appelée « Feed Fleet » pour aider les personnes immunodéprimées à obtenir des fournitures essentielles pendant la pandémie. Et au-delà de cela, elle s’est associée au projet Farmlink pour déplacer plus de 30 millions de livres de surplus de nourriture des fermes des banques alimentaires.

Et ce n’est pas la première application que Yan a créée.

Yan a commencé à explorer comment utiliser la technologie pour de bon à l’âge de 13 ans, lorsqu’elle a créé une application Web qui visait à augmenter la participation électorale et l’engagement civique des millennials. Il a ensuite remporté un Congressional App Challenge, et Yan a rencontré et discuté avec sa membre du Congrès, Barbara Lee. “Après cette conversation”, a déclaré Yan, “où nous parlions de la fracture numérique au sein de notre ville commune d’Oakland, j’ai commencé mon propre atelier pour enseigner aux élèves du primaire du BIPOC comment coder.”

Découvrez les histoires d’Abinaya Dinesh et de Damilola Awofisayo et comment elles rendent le monde meilleur grâce à la technologie dans l’article complet de la salle de presse ici.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :