Apple annonce les lauréats des Apple Music Awards 2021

Apple a annoncé mardi les gagnants de l’Apple Music Award 2021, qui est un prix annuel qui choisit les meilleurs artistes qui ont excellé avec leurs chansons au cours de l’année. Le troisième Apple Music Award nomme The Weeknd Artiste de l’année, tandis qu’Olivia Rodrigo, HER et Wizkid figurent également sur la liste.

Les Apple Music Awards récompensent les réalisations musicales dans cinq catégories distinctes – Artiste de l’année, auteur-compositeur de l’année, artiste révolutionnaire de l’année, meilleure chanson de l’année et meilleur album de l’année – et les gagnants sont choisis selon un processus qui reflète à la fois la perspective éditoriale d’Apple Music et ce que les clients du monde entier écoutent le plus.

Le chanteur canadien de R&B et pop The Weeknd a été choisi Artiste de l’année, car Apple a déclaré qu’il « a repris la musique et la culture populaires à sa manière ».

L’album 2020 de la superstar mondiale « After Hours » a rapidement dépassé le million de pré-ajouts sur Apple Music et est l’album le plus pré-ajouté de tous les temps par un artiste masculin sur la plate-forme. « After Hours » détient également le record de l’album R&B/Soul le plus diffusé au cours de sa première semaine dans 73 pays.

La chanteuse pop Olivia Rodrigo a également obtenu sa place dans le troisième Apple Music Award avec trois nominations différentes : Artiste révolutionnaire de l’année, Album de l’année et Chanson de l’année. À tout juste 18 ans, la chanson « drivers license » d’Olivia Rodrigo est rapidement devenue l’un des singles les plus streamés de l’année.

« SOUR » diffuse les flux les plus élevés de la première semaine pour un premier album sur Apple Music dans le monde, avec les 11 chansons de l’album classées dans le Top 100 quotidien: classement mondial, ainsi que dans le classement Top 100 quotidien dans 66 pays supplémentaires. Rodrigo a fait la couverture des listes de lecture Apple Music Today’s Hits, A-List Pop et New Music Daily, et termine son année qui a changé sa vie en tant que récipiendaire méritant de ses trois premiers Apple Music Awards.

La chanteuse et instrumentiste HER a été nommée auteur-compositeur de l’année grâce à son album acclamé « Back of My Mind », qui a été l’un des albums R&B/soul les plus diffusés sur Apple Music lors de sa semaine de sortie.

Chanteuse, auteur-compositeur et multi-instrumentiste primée, le travail de HER dans le genre R&B s’est encore élargi en 2021 avec la sortie de son album acclamé de 21 pistes « Back of My Mind », qui capture l’artiste sous son aspect le plus brillant et le plus confiant. , et en roue libre.

Cette année, Apple Music Award introduit également une nouvelle catégorie qui récompense les artistes locaux de cinq pays différents : Afrique, France, Allemagne, Japon et Russie. La société affirme que ce prix « reconnaît les artistes qui ont eu le plus grand impact culturel et sur les charts dans leurs pays et régions respectifs ».

Voici les gagnants locaux de chaque pays participant :

Afrique : Wizkid France : Aya Nakamura Allemagne : RIN Japon : OFFICIEL HIGE DANDISM Russie : Scriptonite

À partir du 7 décembre 2021, Apple organisera une célébration Apple Music Award avec des interviews et plus de contenu original en streaming sur Apple Music et l’application Apple TV. Plus de détails peuvent être trouvés sur le site Web d’Apple.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :