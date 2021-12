Apple a annoncé aujourd’hui ses lauréats des prix App Store 2021, et la liste des gagnants de cette année se distingue tous par l’amélioration de la connexion et de l’interaction tout au long de l’année. La liste des 15 applications et jeux comprend LumaFusion, Carrot Weather, Among Us ! et Bumble.

Voici les lauréats des prix App Store 2021 :

applications

Application iPhone de l’année : Toca Life World, de Toca Boca. Application iPad de l’année : LumaFusion, de LumaTouch. Application Mac de l’année : Craft, de Luki Labs Limited. Application Apple TV de l’année : DAZN, du groupe DAZN. Application Apple Watch de l’année : Carrot Weather, de Grailr.

Jeux

Tendance de l’année

L’équipe de l’App Store d’Apple a également souligné une tendance dans les applications en 2021 qui est la connexion. « Les gagnants des tendances de cette année ont réuni les gens de manière significative, tout en répondant aux besoins sociaux, personnels et professionnels des utilisateurs du monde entier », a déclaré Apple.

Découvrez pourquoi ces applications ont été choisies pour mettre en évidence la tendance de l’année ainsi que les applications les plus téléchargées de l’année en 2021 sur la salle de presse d’Apple.

