Apple annonce l’événement du 18 octobre après des mois de rumeurs sur Mac

Le prochain événement matériel d’Apple aura lieu le 18 octobre, selon les invitations envoyées aujourd’hui. La société devrait largement profiter de son deuxième événement d’automne pour lancer une paire de nouveaux MacBook, un Mac Mini haut de gamme repensé et éventuellement une paire d’AirPod de troisième génération.

La vidéo d’invitation taquine un mot : Unleashed. Comme on le voit ci-dessous dans un tweet du responsable marketing d’Apple, Greg Joswiak, il apparaît dans une police en pointillés qui pourrait faire allusion à la technologie mini LED en cours de route. L’événement « spécial » sera diffusé en direct sur Apple.com à 13 h HE / 10 h HE.

Il y a eu des rapports depuis des mois qu’Apple est sur le point de sortir de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces. Les nouveaux MacBook seraient la dernière étape de la transition d’Apple vers les puces Intel, en les remplaçant par un processeur basé sur Arm appelé M1X qu’Apple conçoit lui-même. La nouvelle puce pourrait améliorer les performances par rapport à la puce M1 qui a fait ses débuts l’année dernière. Parmi les autres fonctionnalités attendues, citons le retour des fonctionnalités MacBook préférées des fans, telles que la charge magnétique MagSafe, un port HDMI et un emplacement pour carte SD. Heureusement, la barre tactile OLED décriée pourrait être en voie de disparition. Mark Gurman de Bloomberg a récemment noté que le stock du MacBook Pro existant de l’entreprise semble s’épuiser.

Les rumeurs suggèrent que le même processeur M1X figurera dans un Mac Mini haut de gamme repensé. La nouvelle machine aurait plus de ports que le modèle M1 de l’année dernière, avec deux ports Thunderbolt / USB 4 Type-C et deux ports USB Type-A. Les changements devraient rendre le nouveau Mac Mini bien mieux adapté aux utilisateurs expérimentés.

Enfin, Apple pourrait annoncer une paire d’AirPod redessinés, représentant la troisième génération des véritables écouteurs sans fil originaux de la société. Les AirPod devraient adopter un design similaire à celui des AirPods Pro, avec des tiges plus courtes et un boîtier de charge repensé.