Apple annonce l’événement iPhone 13 le 14 septembre

Apple a envoyé aux membres des médias des invitations à son prochain événement de révélation de matériel lundi. Comme le suggèrent d’innombrables fuites et rumeurs, la société montera sur scène le 14 septembre pour annoncer tous ses derniers produits. L’iPhone 13 sera sans aucun doute la vedette de l’événement, car nous nous attendons à ce qu’Apple sorte les quatre modèles à temps cette année. Mais nous sommes également ravis de voir beaucoup plus, des nouvelles tablettes à la nouvelle Apple Watch Series 7.

Événement iPhone 13 d’Apple : ce que nous attendons de voir

Invitation à l’événement Apple d’automne 2021. Source de l’image : Pomme

Un an peut-être, Apple trouvera le moyen de colmater toutes les fuites qui gâchent ses grands événements. Ce ne sera pas cette année-là, car nous savons déjà presque tout ce qu’il y a à savoir sur l’iPhone 13.

Tout d’abord, l’iPhone 13 présentera une refonte relativement apprivoisée. L’iPhone 13 sera le premier avec une encoche plus petite que celle introduite sur l’iPhone X. Des sources affirment qu’Apple a pu réduire la taille des puces utilisées par Face ID. Apple aurait également augmenté la taille des modules de caméra arrière et réorganisé les objectifs à l’intérieur. À part ces changements, les modèles d’iPhone 13 devraient ressembler à l’iPhone 12, y compris le retour des côtés plats.

L’Apple Watch Series 7 devrait également faire ses débuts lors de l’événement. Des rapports récents ont affirmé qu’Apple pourrait être contraint de retarder son nouvel appareil portable en raison de problèmes de production importants. Pendant ce temps, Bloomberg pense qu’Apple annoncera toujours la montre aux côtés de l’iPhone 13.

La date de sortie peut être repoussée et le stock peut être sévèrement limité, mais Apple nous montrera l’Apple Watch Series 7. Lorsque ce sera le cas, nous nous attendons à voir la refonte la plus radicale de toutes les Apple Watch à ce jour. Tout comme les derniers modèles d’iPhone et d’iPad, la prochaine Apple Watch comportera des côtés plats. Cela devrait donner à Apple la possibilité d’agrandir la taille de l’écran tout en réduisant les lunettes.

Tout le reste qui pourrait apparaître

Apple apportera un certain nombre d’autres nouveaux produits à l’événement, mais certains seront retenus pour de futures vitrines. Nous savons qu’Apple travaille sur les AirPods 3, qui adopteront un design et des fonctionnalités similaires à ceux des AirPods Pro. Apple a également définitivement de nouveaux modèles d’iPad et d’iPad mini en préparation. Il y a toujours un nouveau Mac ou MacBook au coin de la rue. Et tôt ou tard, Apple va devoir nous donner au moins un aperçu de son casque AR/VR.

Assurez-vous de vous connecter à 10 h 00 HE / 13 h 00 HP pour regarder l’événement iPhone 13 d’Apple en direct.