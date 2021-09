Apple annonce l’iPhone 13 : encoche plus petite, appareils photo améliorés, puce A15, meilleure autonomie

Lors de son événement de septembre, Apple a annoncé aujourd’hui la nouvelle gamme d’iPhone : iPhone 13 et iPhone 13 mini. Les prix de l’iPhone 13 restent les mêmes que l’année dernière, passant de 699 $ à 799 $ pour l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13. Le stockage de base a été porté à 128 Go et une configuration de stockage de 512 Go est désormais disponible.

Le design de l’iPhone 13 est essentiellement le même que celui de l’iPhone 12, mais l’encoche d’affichage en haut de l’écran est légèrement plus petite ; Apple dit environ 20% plus petit. Les doubles caméras de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 mini sont désormais disposées en diagonale dans le module arrière…

Les écrans de l’iPhone 13 sont 28 % plus lumineux (les modèles Pro bénéficient de plus de mises à niveau, y compris un taux de rafraîchissement de 120 Hz). En ce qui concerne les performances, l’iPhone 13 est alimenté par la puce A15 Bionic. L’A15 comprend près de 15 milliards de transistors, avec 2 cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficacité. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure l’amélioration des performances de la puce A15 est supérieure à l’A14 trouvée dans l’iPhone 12.

Apple affirme que l’iPhone 13 atteindra jusqu’à 2,5 heures d’autonomie en plus par rapport à l’iPhone 12. L’iPhone 13 mini améliore la longévité de la batterie de 1,5 heure respectivement.

En ce qui concerne la photographie, Apple a amélioré le système de caméra de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 de plusieurs manières. Les objectifs absorbent désormais plus de lumière, avec 46% de capacité de collecte de lumière en plus à une ouverture f/1,6 sur la caméra large principale. La stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur est désormais disponible pour la première fois sur les modèles d’entrée de gamme.

Pour la vidéo, Apple a ajouté un effet de mise au point en rack qu’ils appellent « Mode cinématique », un peu similaire aux photos en mode Portrait mais pour la vidéo. Le mode cinématique fait la mise au point sur un sujet et ajuste la mise au point lorsqu’il se déplace dans le cadre.

La prise en charge de la 5G sur iPhone a été étendue avec des radios mises à niveau dans l’iPhone 13. Apple doublera la compatibilité 5G à plus de 200 supports dans 60 pays.

