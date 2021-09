Apple annonce officiellement l’événement iPhone 13 pour le 14 septembre

Apple a officiellement confirmé son événement très attendu pour l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7 pour le 14 septembre. L’événement sera entièrement virtuel et diffusé depuis Apple Park. Apple taquine l’événement de septembre avec le slogan : “California streaming”

Rendez-vous ci-dessous pour tous les détails sur tout ce que vous devez savoir.

L’événement Apple de septembre est officiel

L’événement Apple du 14 septembre aura lieu à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Il s’agit de la deuxième année consécutive qu’Apple organise son événement annuel de septembre de manière entièrement virtuelle en raison de la pandémie de COVID-19.

L’événement du 14 septembre sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, sur la chaîne YouTube de l’entreprise et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Nous aurons plus de détails sur la façon de regarder le jour de l’événement lui-même.

À quoi s’attendre

Lors de l’événement Apple de septembre de cette année, nous nous attendons à ce qu’Apple dévoile officiellement l’iPhone 13. Le nouvel iPhone devrait apporter une poignée de nouvelles fonctionnalités. Les modifications apportées aux rumeurs incluent une encoche plus petite, des améliorations de la caméra, la technologie d’affichage ProMotion 120 Hz, etc.

L’Apple Watch Series 7 devrait également être annoncée lors de l’événement du 14 septembre. Avec un tout nouveau design et un écran plus grand, l’Apple Watch Series 7 s’annonce comme une mise à jour notable. Cela étant dit, cependant, des rapports indiquent qu’Apple est confronté à des problèmes de production qui pourraient considérablement restreindre l’offre.

Apple prévoit également de nouveaux AirPod qui pourraient être annoncés lors de l’événement de septembre. On dit que les AirPods 3 présentent un design similaire aux AirPods Pro, mais sans embouts auriculaires remplaçables.

D’autres annonces matérielles possibles incluent un nouvel iPad mini et un nouvel iPad d’entrée de gamme. Cependant, vous ne devez pas vous attendre à ce que de nouveaux Mac soient annoncés lors de l’événement de septembre, Apple les réservant probablement pour un événement distinct en octobre ou novembre.

Enfin, nous nous attendons également à ce qu’Apple annonce les dates de sortie officielles de sa prochaine série de mises à jour logicielles pendant l’événement. Cela inclut iOS 15, watchOS 8 et tvOS 15. macOS Monterey, en revanche, n’arrivera probablement que plus tard cet automne.

N’oubliez pas de consulter notre résumé complet de ce à quoi s’attendre d’Apple en septembre ici.

Qu’avez-vous le plus hâte de voir lors de l’événement Apple de septembre cette année ? Faites-nous savoir dow dans les commentaires!

