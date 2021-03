Apple annonce que 110 partenaires de fabrication s’engagent à produire 100% d’énergie renouvelable

Apple a annoncé aujourd’hui que plus de 110 de ses partenaires de fabrication sont désormais engagés dans une production d’énergie 100% renouvelable. Les propres opérations et installations d’Apple sont neutres en carbone depuis 2018, et l’année dernière, elle a annoncé qu’elle étendrait cela à l’ensemble de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

L’annonce d’aujourd’hui rapproche cet objectif de la réalité. Apple affirme que les engagements équivalent à environ 8 gigawatts d’énergie propre et éviteront de générer 15 millions de tonnes métriques de CO2e par an.

110 partenaires sont en hausse par rapport au chiffre de 70 quelque chose annoncé par Apple en juillet dernier.

Avec 110 partenaires partenaires de la chaîne d’approvisionnement à bord, Apple réduira les émissions de carbone du même montant que le retrait de 3,4 millions de voitures de la route chaque année. Bien qu’il ait encore du chemin à parcourir, Apple affirme qu’il représente un progrès constant vers sa chaîne d’approvisionnement nette en carbone neutre d’ici 2030.

En plus des engagements des fournisseurs, Apple va de l’avant avec de nouveaux produits d’énergie renouvelable pour générer de l’énergie propre. Il a également dévoilé aujourd’hui un aperçu d’une initiative majeure de stockage d’énergie en Californie.

Nommé California Flats, Apple construit l’un des plus grands parcs de batteries des États-Unis. La capacité de 240 mégawattheures alimentera plus de 7 000 foyers pendant une journée. L’énergie excédentaire générée par la ferme solaire d’Apple en Californie sera stockée dans la batterie California Flats.

