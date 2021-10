Apple annonce que les événements intégrés à l’App Store seront officiellement lancés la semaine prochaine

L’une des fonctionnalités d’iOS 15 et d’iPadOS 15 annoncées lors de la WWDC 2021 était la prise en charge de la découverte d’événements in-app directement via l’App Store. Apple a annoncé aujourd’hui que les événements in-app seront officiellement mis en ligne dans l’App Store le 27 octobre, et les développeurs peuvent les programmer dès maintenant via App Store Connect.

Dans un article publié sur le site Web des développeurs Apple, Apple a déclaré que les développeurs pouvaient désormais créer des événements intégrés à l’application dans App Store Connect et les programmer pour qu’ils apparaissent sur l’App Store. Cela pourrait inclure des choses comme des compétitions de jeux, des diffusions en direct, et plus encore :

À partir de la semaine prochaine, vos événements in-app peuvent être découverts directement sur l’App Store, vous offrant une toute nouvelle façon de présenter vos événements et d’étendre leur portée. Vous pouvez désormais créer des événements in-app dans App Store Connect et les programmer pour qu’ils apparaissent sur l’App Store. Ces événements opportuns, tels que les concours de jeux, les premières de films et les expériences en direct, peuvent encourager les gens à essayer votre application, offrir aux utilisateurs existants de nouvelles façons de profiter de votre application et donner aux anciens utilisateurs des raisons de revenir. Les événements apparaîtront sur l’App Store sur iOS 15 et iPadOS 15 à partir du 27 octobre 2021.

Nous avons vu les premiers tests d’événements in-app apparaître dans l’App Store en août, mais cela marque la sortie complète pour tous les développeurs. Voici comment la fonctionnalité fonctionnera :

Sur iOS et iPadOS, les événements intégrés à l’application apparaissent sur les cartes d’événements de l’App Store qui incluent des images ou des vidéos, le nom de l’événement et une courte description. Les clients peuvent appuyer sur pour ouvrir une page de détails de l’événement, qui offre une expérience plus immersive avec une description plus longue de l’événement et des notes si un achat ou un abonnement intégré est requis pour participer.

Les développeurs peuvent en savoir plus et programmer des événements dans l’application via le site Web des développeurs Apple.

