Apple annonce que Shazam a été utilisé plus d’un milliard de fois depuis Control Center

Le service de reconnaissance musicale appartenant à Apple, Shazam, a annoncé aujourd’hui que les utilisateurs ont reconnu plus d’un milliard de chansons à l’aide de la fonction de reconnaissance musicale du Control Center dans iOS.

1 milliard d’utilisations pour quelque chose qui n’a été introduit qu’avec iOS 14.2 l’automne dernier est un chiffre impressionnant. Apple a déclaré que le morceau le plus Shazamed était “Talking to the Moon” de Bruno Mars, suivi de “Astronaut in the Ocean” de Masked Wolf.

La reconnaissance musicale permet aux utilisateurs de facilement Shazam la musique qu’ils écoutent sur leur iPhone, en écoutant de l’audio à partir de n’importe quelle application. Il n’est pas disponible dans l’ensemble par défaut des contrôles du Centre de contrôle. Les utilisateurs peuvent ajouter le bouton en personnalisant le Centre de contrôle via l’application Paramètres. Le fait qu’il ne soit pas disponible par défaut rend la statistique du milliard de reconnaissances encore plus impressionnante.

Avec iOS 15, Apple améliore encore l’intégration du Control Center. Vous pouvez maintenant voir un historique des chansons récemment reconnues en appuyant longuement sur la tuile. Autre nouveauté dans iOS 15, le framework de développement ShazamKit permettra aux applications tierces d’offrir une fonctionnalité de correspondance musicale dans leurs applications. Apple utilise également la technologie Shazam pour améliorer les redevances de licence musicale pour les mix DJ dans Apple Music.

En juin, Apple a annoncé que Shazam avait franchi le cap du milliard de correspondances de chansons par mois. Shazam est disponible sur iOS et Android, et il existe également une présence sur le Web. Apple a acquis Shazam en 2018.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :