Apple annonce qu’il autorisera le retour de Parler dans l’App Store ⋆ .

Apple autorisera à nouveau les utilisateurs à télécharger Parler depuis son App Store, a déclaré la société lundi dans une lettre adressée à deux membres républicains du Congrès.

«Depuis qu’Apple a supprimé l’application Parler de l’App Store, l’équipe de révision des applications d’Apple s’est engagée dans des conversations importantes avec Parler dans le but de mettre l’application Parler en conformité avec les directives et de la réintégrer dans l’App Store», a déclaré un dirigeant d’Apple Timothy poudreux écrit dans la lettre, qui a été adressée à Rep. Ken Buck (CO) et Sen. Mike Lee (RUT).

«À la suite de ces conversations, Parler a proposé des mises à jour de son application et des pratiques de modération de contenu de l’application, et l’équipe d’examen des applications a informé Parler à compter du 14 avril 2021 que sa proposition d’application mise à jour serait approuvée pour être rétablie sur l’App Store. », Écrit la société. «Apple prévoit que la mise à jour de l’application Parler sera disponible dès sa sortie par Parler.»

Parler, qui se présente comme une plate-forme de médias sociaux pour la liberté d’expression, a été retiré du magasin d’Apple en janvier en raison d’un différend sur les politiques de modération de l’entreprise. Apple a affirmé que Parler permettait aux utilisateurs de publier des menaces violentes sur la plate-forme et n’avait pas mis en place de politiques dictant la suppression de ce contenu. Cette décision a incité Google à suspendre Parler de son Play Store, tandis qu’Amazon a annoncé un jour plus tard que sa division Web n’honorerait plus un contrat pour héberger le site Web de la société.

Parler a réussi à trouver un hébergeur alternatif pour maintenir son site Web actif, mais n’a pas été disponible pour les nouveaux utilisateurs à télécharger sur leurs appareils Apple.

Buck et Lee ont envoyé une lettre à Apple en mars pour demander des informations sur la décision de la société de cibler Parler, qui a acquis la réputation d’être utilisé principalement par les conservateurs. Powderly a insisté lundi dans sa réponse sur le fait qu’Apple ne s’était pas coordonné avec Amazon ou Google avant de prendre la décision d’interdire Parler.

«Apple a pris une décision indépendante de supprimer Parler pour non-respect des directives, et il n’a pas coordonné ni consulté de quelque manière que ce soit Google ou Amazon concernant cette décision», a écrit Powderly. «Apple maintient cette décision.»

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]