Apple annonce son prochain événement pour le 18 octobre

14/10/2021 à 17h21 CEST

Claudio Torres Rojas

Il n’y a pas si longtemps que la société de technologie Apple a organisé son dernier événement, mais ils ont déjà décidé de confirmer quand aura lieu votre prochaine présentation. Ils n’ont pas donné, pour le moment, trop de détails concrets sur ce qu’ils vont enseigner ou révéler, bien qu’il existe de nombreuses rumeurs et fuites pour que les utilisateurs sachent à quoi s’attendre.

La date et l’heure du prochain Apple Event est le le 18 octobre prochain à 19h00 CEST. Vous pouvez regarder l’émission sur le site officiel de la société Bitten Apple ou via l’application Apple TV. Bien entendu, en raison de la pandémie dont souffre le monde depuis un an et demi, l’événement ce sera totalement virtuel et ce ne sera pas un événement physique comme cela a été fait dans la plupart des cas avant l’arrivée de COVID-19.

La présentation du nouveau MacBook avec puce M1X est attendue

L’intéressant sera de voir ce qu’ils enseignent. Toutes les rumeurs indiquent qu’Apple profitera de la diffusion pour annoncez vos nouveaux MacBooksPlus précisément, deux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec la nouvelle puce de processeur M1X.

Parmi les détails répandus sur les nouveaux ordinateurs portables de la société, il est dit qu’il aura un écran mini-LED, un port HDMI, un emplacement pour carte SD et d’autres détails, en plus de la possibilité suppression de la fonctionnalité Touch Bar des MacBook Pro. Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre lundi pour voir tout ce qu’ils enseignent.