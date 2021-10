Apple annonce un BPA de 1,24 $ sur 83 milliards de dollars de revenus pour le trimestre de septembre

Apple a publié jeudi ses résultats pour le trimestre de septembre, le 4e trimestre fiscal de la société. Appel a déclaré un bénéfice par action de 1,24 $ US, sur des revenus de 83,4 milliards de dollars. C’est un léger recul par rapport à Wall Street pour les bénéfices, où le consensus était qu’Apple afficherait un BPA de 1,23 $. Mais, Wall Street s’attendait à des revenus plus élevés de 84,67 milliards de dollars. Au cours du trimestre de l’année dernière, Apple a annoncé un BPA de 0,73 USD pour un chiffre d’affaires de 64,7 milliards de dollars, et les résultats de cette année sont un record pour le trimestre de septembre.

Les actions de $ AAPL ont terminé la séance de négociation régulière jeudi en hausse à 152,57 $, soit un gain de 3,72 $ (+2,50 %), sur un solide volume de 88,5 millions d’actions échangées entre les mains. Cela donne à $AAPL une capitalisation boursière de 2,5 billions de dollars, pour ceux qui suivent à la maison.

Le marché après les heures normales est jusqu’à présent en baisse, avec des actions de $ AAPL se négociant à 147,00 $, en baisse de 5,57 $ (-3,65 %). Les nouvelles de la conférence téléphonique de la société avec les analystes pourraient également affecter les échanges après les heures d’ouverture dans un sens ou dans l’autre.

Dans un communiqué, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré : « Cette année, nous avons lancé nos produits les plus puissants à ce jour, des Mac équipés de M1 à une gamme d’iPhone 13 qui établit une nouvelle norme de performance et permet à nos clients de créer et de se connecter de nouvelles manières. . Nous insufflons nos valeurs dans tout ce que nous fabriquons – nous nous rapprochons de notre objectif 2030 d’être neutres en carbone tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et tout au long du cycle de vie de nos produits, et faisons toujours avancer notre mission de construire un avenir plus équitable. »

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a ajouté : « Nos résultats records du trimestre de septembre ont clôturé un exercice remarquable de forte croissance à deux chiffres, au cours duquel nous avons établi de nouveaux records de revenus dans tous nos segments géographiques et catégories de produits malgré l’incertitude persistante dans l’environnement macroéconomique. . La combinaison de nos performances de vente record, de la fidélité inégalée de la clientèle et de la force de notre écosystème a conduit notre base installée active d’appareils à un nouveau record historique. Au cours du trimestre de septembre, nous avons reversé plus de 24 milliards de dollars à nos actionnaires, alors que nous continuons de progresser vers notre objectif d’atteindre une position de trésorerie nette neutre au fil du temps. »

Le communiqué de presse d’Apple était plus court que ses communiqués de presse sur les résultats du trimestre normalement courts, et n’a même pas noté que la société n’offrait plus de conseils pour le prochain trimestre. Apple a cessé de proposer ces conseils plus tôt dans la pandémie de coronavirus.

La couverture médiatique des résultats de l’entreprise appelle principalement cela un échec, certains rapports notant le léger battement et la légère nuance avec lesquels nous menons notre histoire. Les revenus de l’iPhone d’Apple ont augmenté d’une année à l’autre, mais ils ont dépassé de plus de 3 milliards de dollars les attentes. Nous avons vu certains rapports se concentrer sur l’idée que cette demande indiquée pour l’iPhone 13 est forte, mais que les contraintes d’approvisionnement ont freiné l’entreprise au cours de ce trimestre.

Cet article a été mis à jour avec des informations supplémentaires.