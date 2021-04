Apple annonce un documentaire sur Louis Armstrong

Apple TV + a annoncé son dernier film original: «Black & Blues: la ballade colorée de Louis Armstrong». La société décrit cela comme le documentaire «définitif» sur Armstrong.

Le documentaire est produit dans le cadre de l’accord de premier regard d’Apple avec Imagine Documentaries et sera réalisé par Sacha Jenkins, Julie Anderson, Sara Bernstein et Justin Wilken. Brian Grazer et Ron Howard sont producteurs exécutifs.

Le film offre un regard définitif sur la vie et l’héritage du maître musicien en tant que père fondateur du jazz, première pop star et ambassadeur culturel des États-Unis. Il était aimé de millions de personnes dans le monde, mais souvent mal interprété pour ne pas en faire assez pour soutenir le mouvement des droits civiques. En réalité, son combat pour la justice sociale a été alimenté par sa célébrité et sa volonté de briser son silence sur les questions de ségrégation et de patriotisme.

Avec le soutien de la Louis Armstrong Educational Foundation, les cinéastes «ont accès à une multitude de documents d’archives inédits, notamment des centaines d’heures d’enregistrements audio, de séquences de films, de photographies et de journaux personnels».

«Black & Blues: The Colorful Ballad of Louis Armstrong» n’a pas encore de date de sortie mais rejoindra un autre documentaire du partenariat Apple / Imagine, «Dads», qui débutera avant la fête des pères le 19 juin.

Dads ‘explore la signification moderne d’être père et combine des entretiens avec des célébrités et le grand public. Le documentaire donne au public un aperçu des relations père-enfant de visages célèbres et les juxtapose à des histoires de familles non célèbres du Brésil, du Japon et des États-Unis.

Apple TV + propose également d’autres documentaires acclamés, tels que «Billie Eilish: Le monde est un peu flou», «Beastie Boys Story», «Boys State» et «Home».

