Apple annonce un événement spécial pour le 18 octobre : « Unleashed ».

Apple a officiellement confirmé aujourd’hui son événement très attendu d’octobre. L’événement aura lieu le lundi 18 octobre et sera retransmis en direct depuis Apple Park. Apple taquine l’événement avec le slogan « Unleashed. », qui est probablement un indice sur les nouveaux MacBooks M1X qui seraient à venir.

Découvrez ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur l’événement Apple du 18 octobre, avec des détails sur ce à quoi s’attendre…

Détails de l’événement Apple d’octobre

L’événement Apple du 18 octobre aura lieu à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Il s’agit de la deuxième année consécutive qu’Apple organise un événement en octobre entièrement virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19.

L’événement du 18 octobre sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, sur la chaîne YouTube de l’entreprise et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV. Nous aurons plus de détails sur la façon de surveiller le jour de l’événement.

À quoi s’attendre lors de l’événement

La vedette de l’événement Apple du 18 octobre devrait être le nouveau MacBook Pro M1X tant attendu. Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces alimentés par un processeur dit « M1X ».

Les nouveaux MacBook Pro devraient comporter un écran mini-LED, un port HDMI, un emplacement pour carte SD, MagSafe pour le chargement et bien plus encore. Apple devrait également abandonner la controversée Touch Bar au profit d’une rangée traditionnelle de touches de fonction. La conception des nouveaux MacBook Pro devrait être similaire à celle des derniers langages de conception iMac, iPhone et iPad avec des bords plus plats.

Apple travaillerait également sur une nouvelle spécification Mac mini identique au MacBook Pro M1X avec jusqu’à 64 Go de RAM, un processeur à 10 cœurs et 16 ou 32 cœurs graphiques. Pendant ce temps, le leaker Jon Prosser a annoncé que le Mac mini alimenté par M1X d’Apple introduirait également une nouvelle génération de design industriel.

Poursuivant l’objectif Mac de l’événement, nous nous attendons également à ce qu’Apple annonce la date de sortie officielle de macOS Monterey lors de l’événement de lundi. Monterey est actuellement en phase de test bêta et devrait être rendu public le plus tôt possible.

Enfin, les rumeurs d’AirPod 3 font l’objet de rumeurs depuis plus d’un an et nous nous attendons enfin à ce qu’elles soient annoncées cet automne. Il est possible que les AirPods 3 soient annoncés lors de l’événement du 18 octobre ou qu’ils soient sauvegardés pour un peu plus tard cet automne via un communiqué de presse.

N’oubliez pas de consulter notre résumé complet de ce à quoi s’attendre d’Apple en octobre ici. Qu’avez-vous le plus hâte de voir lors de l’événement Apple d’octobre cette année ? Faites-nous savoir dow dans les commentaires!

