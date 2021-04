Apple annonce un événement spécial pour le 20 avril: “ Spring Loaded ”

Apple a annoncé le premier événement Apple de l’année pour le 20 avril, et il sera complètement virtuel. Lors de cet événement, Apple est susceptible d’annoncer de nouveaux modèles d’iPad Pro, des AirTags, etc. L’événement sera diffusé en direct depuis Apple Park à partir de 10 h HP / 13 h HE.

La nouvelle de cet événement a été révélée pour la première fois via Siri ce matin.

Détails de l’événement Apple d’avril

Après avoir organisé trois événements spéciaux en trois mois à l’automne dernier (septembre, octobre et novembre), l’événement d’avril marquera le premier événement d’Apple en 2021. L’événement se tiendra à nouveau à distance en raison de la pandémie COVID-19 en cours.

Cela continue la tendance d’Apple concernant les événements printaniers. En 2019, Apple a organisé un événement au Steve Jobs Theatre pour dévoiler de nouvelles initiatives de services telles que Apple Card, Apple Arcade et Apple TV +. L’année dernière, Apple n’a pas organisé d’événement en mars en raison de la pandémie, mais a annoncé un nouvel iPad Pro, Magic Keyboard et MacBook Air via des communiqués de presse en mars, suivi de l’iPhone SE de deuxième génération via un communiqué de presse en avril. .

L’événement d’Apple en avril sera diffusé en direct sur le site Web d’Apple, dans l’application Apple TV et sur YouTube. Nous aurons plus de détails sur ce processus, y compris des instructions sur la façon de regarder, lorsque le jour de l’événement arrive.

À quoi s’attendre lors de l’événement d’Apple en avril

Il existe de multiples possibilités sur ce qu’Apple pourrait avoir en réserve pour son événement d’avril cette année. Plus particulièrement, nous nous attendons à ce qu’Apple mette à jour la gamme iPad Pro, apportant la technologie d’affichage mini-LED au modèle 12,9 pouces et de nouveaux processeurs aux deux modèles.

Outre le nouvel iPad Pro, Apple travaillerait également sur de nouveaux AirPods, y compris les AirPods 3 et AirPods Pro 2. Une mise à jour Apple TV continue également de faire l’objet de rumeurs, mais on ne sait pas si elle sera coupée pour l’événement d’avril.

Apple est également en train de faire la transition de la gamme Mac vers les processeurs Apple Silicon. Bien que les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces ne soient pas attendus avant le second semestre de l’année, il est possible qu’un nouvel iMac soit dévoilé lors de l’événement d’avril. Apple a récemment abandonné l’iMac Pro, tandis que plusieurs modèles d’iMac 21,5 pouces sont également actuellement en rupture de stock ou totalement indisponibles.

Enfin, l’événement d’avril pourrait représenter les débuts tant attendus des AirTags d’Apple. Ces trackers d’objets font l’objet de rumeurs depuis deux ans à ce stade, et ils sont actuellement censés être prévus pour ce printemps.

Emballer

L’événement d’Apple en avril sera probablement un mélange de produits dans différentes catégories, il sera donc intéressant de voir comment Apple met tout en place. Qu’attendez-vous le plus de voir lors de l’événement d’Apple en avril? Faites-nous savoir dans les commentaires!

