Apple annonce un fonds d’investissement de 200 millions de dollars pour des projets de restauration forestière

Dans le cadre des engagements environnementaux continus d’Apple, la société a annoncé aujourd’hui un nouveau “ Fonds de restauration ” de 200 millions de dollars qui développera de nouvelles initiatives financièrement viables pour restaurer les zones boisées forestières, ce qui élimine le carbone de l’atmosphère.

Le fonds vise à générer des rendements financiers significatifs sur les investissements. Apple espère que cela convaincra d’autres entreprises de suivre son exemple et de lancer d’autres projets de restauration des forêts.

Apple s’est fixé comme objectif que l’ensemble de l’entreprise soit neutre en carbone à 100% d’ici 2030, y compris tout carbone généré par la création, l’utilisation et l’élimination éventuelle de ses produits. L’entreprise est neutre en carbone pour ses propres opérations depuis 2018.

Apple dit qu’il supprimera 75% des émissions de carbone de sa chaîne d’approvisionnement d’ici 2030. Le fonds forestier contribuera aux 25% restants.

«La nature fournit certains des meilleurs outils pour éliminer le carbone de l’atmosphère. Les forêts, les zones humides et les prairies tirent le carbone de l’atmosphère et le stockent en permanence dans leurs sols, leurs racines et leurs branches », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales.

«En créant un fonds qui génère à la fois un rendement financier et des impacts carbone réels et mesurables, nous visons à conduire un changement plus large à l’avenir – en encourageant les investissements dans l’élimination du carbone dans le monde entier. Nous espérons que d’autres partagent nos objectifs et apportent leurs ressources pour soutenir et protéger les écosystèmes critiques. »