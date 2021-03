Apple annonce un investissement et un partenariat stratégique avec UnitedMasters, une plate-forme pour les artistes musicaux indépendants

Apple a annoncé qu’il dirigeait un tour d’investissement de 50 millions de dollars dans la société UnitedMasters, une société qui vise à aider les artistes indépendants à faire carrière dans le secteur de la musique. Cela comprend la conservation des droits sur leurs maîtres d’enregistrement réels, ainsi que la possibilité de vendre facilement des billets, des marchandises et des efforts similaires.

Vraisemblablement, le « partenariat stratégique » mènera à terme à de nouvelles intégrations avec Apple Music, bien que UnitedMasters prenne en charge la publication sur de nombreuses plates-formes, notamment Spotify, TikTok et autres. Ce qui rend cet accord inhabituel, c’est qu’Apple acquiert généralement des entreprises plutôt qu’un simple investisseur de démarrage.

UnitedMasters est dirigé par le PDG Steve Stoute, qui a créé la plateforme de musique indépendante en 2017 après une longue carrière chez les labels industriels Sony Music et Interscope.

Dans un communiqué de presse, Apple SVP Eddy Cue a déclaré: « UnitedMasters, comme Apple, s’est engagé à responsabiliser les créateurs »:

Nous avons construit UnitedMasters en tant que maison de disques dans votre poche pour supprimer les entrées d’obstacles pour tout artiste indépendant qui souhaite créer et conserver une pleine équité dans son travail, se connecter directement avec ses fans et gagner beaucoup plus d’argent que l’ancien modèle grâce à de nouvelles sources de revenus. comme la publicité.

Eddy Cue d’Apple a déclaré: «Steve Stoute et UnitedMasters offrent aux créateurs plus d’opportunités pour faire avancer leur carrière et faire connaître leur musique au monde.