Apple annonce un nouveau portefeuille MagSafe pour iPhone 12/iPhone 13 avec intégration Find My

Lors de l’événement “California Streaming”, Apple a annoncé de nouveaux étuis et accessoires pour l’iPhone 13. Parallèlement, la société a dévoilé un nouveau portefeuille MagSafe qui s’intègre désormais à l’application et au réseau Find My.

Conçu dans un souci de style et de fonctionnalité, le nouveau portefeuille en cuir pour iPhone avec MagSafe est le moyen idéal pour garder votre carte d’identité et vos cartes de crédit à portée de main. Il prend désormais en charge Find My, vous pouvez donc être informé du dernier emplacement connu de votre portefeuille s’il est séparé de votre téléphone. Fabriqué à partir de cuir européen spécialement tanné et fini, le portefeuille est doté de puissants aimants intégrés qui lui permettent de s’enclencher sans effort à l’arrière de votre iPhone. Vous pouvez même l’empiler sur un étui avec MagSafe pour créer un look qui vous est propre. Le portefeuille en cuir prend en charge jusqu’à trois cartes et est blindé, il est donc sans danger pour les cartes de crédit.

Pour que l’intégration Find My fonctionne, Apple indique qu’il faut un portefeuille en cuir pour iPhone avec MagSafe et un iPhone 12 ou version ultérieure avec Find my activé dans iOS 15. Il n’est pas pris en charge sur Clear Case avec MagSafe.

Ce nouveau portefeuille MagSafe est disponible en cinq couleurs différentes : brun doré, cerise foncé, vert séquoia, minuit et glycine. Il est déjà disponible sur Apple Online Store pour 59 $ ici.

