Apple annonce un nouveau programme de réparation en libre-service pour iPhone et Mac

Apple a annoncé mercredi qu’il commencerait à laisser les gens réparer leurs propres produits. L’annonce marque un changement dans les politiques de réparation d’Apple et un grand pas en avant pour le mouvement du droit à la réparation. Dans le même temps, le nouveau programme montre comment Apple souhaite toujours que ces réparations en libre-service se déroulent selon ses propres conditions.

La nouvelle approche du fabricant d’iPhone est relativement simple. Apple mettra bientôt à disposition des manuels de réparation pour certains appareils, et après les avoir examinés, les clients pourront commander les outils et les composants dont ils ont besoin pour effectuer ces réparations à partir d’une nouvelle section du site Web d’Apple. Au début du programme, Apple vendra plus de 200 pièces ou outils différents pour réparer ses gammes iPhone 12 et 13. Apple dit que le programme inclura à terme les ordinateurs Mac équipés de puces M1.

L’annonce de mercredi est un changement majeur pour Apple. Historiquement, l’entreprise n’offrait généralement des outils de réparation et des pièces de rechange qu’à ses 5 000 prestataires de services agréés Apple et à 2 800 autres ateliers de réparation indépendants disposant de techniciens certifiés Apple. Apple a longtemps a été critiqué par les défenseurs du droit à la réparation, qui souhaitent que les fabricants donnent aux clients la possibilité de réparer leurs propres appareils, pour cette politique ainsi que pour sa pratique de concevoir du matériel qui ne peut pas être facilement mis à niveau ou d’incorporer certains composants que seul Apple a accès à.

Des dizaines d’États ont proposé une législation sur le droit à la réparation ces dernières années, des projets de loi qu’Apple a combattus. Par exemple, la société a réussi à convaincre les législateurs californiens en 2019 que les clients pourraient déclencher un incendie s’ils endommagent accidentellement les batteries lithium-ion des iPhones en essayant de les réparer. Apple a également suggéré que la sécurité et la confidentialité de ses appareils pourraient être compromises par des réparations non autorisées.

Malgré tous les efforts d’Apple, ce mouvement pour le droit à la réparation a récemment obtenu le soutien de la Maison Blanche. En juillet, le président Joe Biden a adopté un décret qui, entre autres, ordonne à la Federal Trade Commission de créer de nouvelles réglementations sur le droit de réparation. Plus tard dans le mois, l’agence a également déclaré qu’elle renforcerait l’application des restrictions «illégales» sur les réparations, après qu’une enquête a documenté différentes stratégies utilisées par les fabricants de technologies pour rendre les produits plus difficiles à réparer. La décision d’Apple a été annoncée le même jour qu’une échéance clé liée à une résolution sur le droit à réparation déposée par des actionnaires activistes en septembre.

Face à un examen minutieux, Apple semble essayer de devancer toute nouvelle réglementation avec son nouveau programme de réparation. Mais la société n’encourage pas exactement tous les utilisateurs à commencer à s’enraciner dans leurs iPhones et MacBooks. Dans le communiqué de presse annonçant la réparation en libre-service, Apple indique que le programme est destiné « aux techniciens individuels possédant les connaissances et l’expérience nécessaires pour réparer les appareils électroniques » et que la « grande majorité des clients » devrait se rendre dans un atelier de réparation agréé. Pendant ce temps, les clients qui décident de réparer eux-mêmes leurs appareils dans le cadre du nouveau programme devront toujours acheter des pièces directement auprès d’Apple, qui fixe également le prix de ces composants.

« Ce n’est pas la révolution de la réparation open source que nous avons recherchée dans notre combat pour le droit de réparer », a déclaré Elizabeth Chamberlain, directrice de la durabilité chez iFixit, dans un article de blog mercredi. « S’il existe désormais un moyen « officiel » d’éviter les messages d’avertissement et la perte de fonctionnalités lorsque vous devez remplacer une batterie, un appareil photo ou un écran, Apple est moins incité à aider ceux qui utilisent des pièces tierces, ou même celles récupérées sur autres iPhone. En contrôlant le marché des pièces détachées, Apple peut également décider quand les appareils deviennent obsolètes.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple ajuste sa stratégie pour devancer d’éventuelles réglementations ou poursuites judiciaires. Dans un règlement proposé avec un recours collectif représentant des développeurs de logiciels cet été, Apple a déclaré qu’il laisserait les entreprises informer les utilisateurs d’iPhone et d’iPad des moyens de payer des achats tels que des abonnements en dehors de l’écosystème de l’App Store. En septembre, la société a également modifié ses règles pour les achats intégrés alors que la société était enfermée dans un procès contentieux avec Epic Games. Aucune de ces mises à jour liées aux applications n’impliquait Apple de modifier sa politique consistant à facturer des frais importants à des tiers opérant dans l’écosystème d’Apple, tandis que les propres applications d’Apple bénéficient d’un tour gratuit.

Apple semble adopter une approche similaire avec son nouveau système de réparation. Mais même si le nouveau programme de l’entreprise comporte de nombreuses mises en garde, cette décision reste une grande victoire pour les clients qui ne souhaitent pas envoyer leurs appareils à Apple ou rechercher un atelier de réparation agréé. Bientôt, ils pourront échanger un écran ou une batterie d’iPhone dans le confort de leur foyer.