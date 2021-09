Apple annonce un nouvel iPad mini avec un tout nouveau design

in

Apple vient d’annoncer lors de son événement « California Streaming » une toute nouvelle génération d’iPad mini. Le plus petit iPad de la gamme est désormais doté d’un langage de conception similaire à celui de l’iPad Air de l’année dernière, avec des cadres plus fins et aucun bouton d’accueil.

Tout comme l’iPad Air de l’année dernière, l’iPad mini ne dispose pas d’identifiant de visage, mais d’un capteur Touch ID dans le bouton veille/réveil, permettant à l’utilisateur de déverrouiller l’appareil ainsi que de s’authentifier dans les applications et d’autoriser les achats avec son empreinte digitale.

Les autres spécifications de l’iPad mini de 6e génération incluent un écran de 8,3 pouces, TrueTone et un port USB-C au lieu du port Lightning de la génération précédente. Il comprend également la mise en réseau 5G sur les modèles cellulaires.

La caméra arrière a été mise à niveau vers 12MP et un flash True Tone, y compris la prise en charge d’un meilleur Smart HDR grâce au nouveau FAI. Il peut également enregistrer des vidéos en 4K. La caméra frontale prend également en charge Center Stage.

Grâce à son nouveau design, le nouvel iPad mini prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération, qui peut être fixé magnétiquement sur le côté de l’appareil.

Le nouvel iPad mini commence à 499 $ US, avec des précommandes à partir d’aujourd’hui.

