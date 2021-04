Apple annonce un nouvel iPad Pro avec puce M1, port Thunderbolt, 5G

Dans le cadre de l’événement Apple d’aujourd’hui, la société a dévoilé la nouvelle gamme de tablettes iPad Pro. Les iPad Pro 2021 11 pouces et 12,9 pouces sont dotés du processeur 8 cœurs et de la puce GPU M1 8 cœurs, ainsi que d’un nouveau connecteur Thunderbolt (sur le même port USB-C). Le modèle plus grand de 12,9 pouces arbore également un nouvel écran mini-LED.

Pour la première fois, l’iPad Pro est également disponible dans une option de stockage de 2 To. L’iPad Pro cellulaire prend désormais en charge la connectivité 5G pour des vitesses de transfert de données ultra-rapides.

La puce M1 de l’iPad Pro dispose d’un processeur à 8 cœurs et d’un GPU à 8 cœurs. Apple affirme que l’iPad Pro est jusqu’à 1500 fois plus rapide que l’iPad 2010 d’origine et jusqu’à 50% plus rapide que l’iPad Pro 2020.

Le nouveau port Thunderbolt prend en charge une plus large gamme d’accessoires, avec une bande passante jusqu’à 4 fois plus rapide. Cela signifie que l’iPad Pro peut désormais piloter l’Apple Pro Display XDR en pleine résolution 6K.

Le nouvel iPad Pro dispose également d’un système de caméra amélioré pour la photographie et les cas d’utilisation de réalité augmentée.

