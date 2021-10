Le thème de l’événement étant « La musique et le Mac », l’accent est resté sur les aspects créatifs des annonces d’Apple.

Gamme Apple MacBook Pro 2021 : Le point culminant de l’événement ‘Unleashed’ 2021 d’Apple a été l’annonce de la nouvelle gamme MacBook Pro. L’année dernière, le géant de la technologie a dévoilé ses premiers ordinateurs portables fonctionnant sur ses puces M1 internes, s’éloignant ainsi d’Intel. Les ordinateurs portables ont été bien reçus, la plupart louant les performances accrues du MacBook Pro 13 pouces. Naturellement, cela a conduit les gens à anticiper la prochaine gamme pour voir comment Apple se surpasserait. Et garçon, est-ce qu’il a. Lors de l’événement Unleashed 2021, Apple a annoncé non seulement une nouvelle gamme de MacBook Pro, mais deux nouvelles puces pour améliorer sa famille M1.

Cupertino a introduit les puces M1 Pro et M1 Max pour améliorer les performances de ses prochains ordinateurs portables. Apple prétend qu’il s’agit des puces les plus puissantes qu’il ait jamais construites, et elles ont été construites sur l’architecture M1.

« Le processeur de M1 Pro et M1 Max offre des performances de processeur jusqu’à 70 % plus rapides que M1, de sorte que les tâches telles que la compilation de projets dans Xcode sont plus rapides que jamais. Le GPU de M1 Pro est jusqu’à 2 fois plus rapide que M1, tandis que M1 Max est jusqu’à 4 fois plus rapide que M1, permettant aux utilisateurs professionnels de parcourir les flux de travail graphiques les plus exigeants », a déclaré la société dans un communiqué.

Apple a déclaré que ces puces assurent de meilleures performances et plus d’efficacité, avec une « performance par watt de pointe ». Ils ont également augmenté la mémoire et la bande passante. « M1 Pro offre jusqu’à 200 Go/s de bande passante mémoire et prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée. M1 Max offre jusqu’à 400 Go/s de bande passante mémoire – 2 fois celle de M1 Pro et près de 6 fois celle de M1 – et prend en charge jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée », a déclaré Apple.

Les puces disposent également de moteurs multimédias améliorés, avec des accélérateurs ProRes dédiés, en particulier pour le traitement vidéo professionnel.

Le thème de l’événement étant « La musique et le Mac », l’accent est resté sur les aspects créatifs des annonces d’Apple. Par conséquent, les nouvelles puces ont été positionnées par Cupertino comme une offre haut de gamme pour les graphistes et les vidéastes.

Le nouveau MacBook Pro

Mais pour en venir à ce que tout le monde attendait. Cupertino a annoncé le tout nouveau MacBook Pro en deux variantes – modèle 14 pouces et modèle 16 pouces. La société a déclaré que le nouveau MacBook Pro était capable de fournir des niveaux élevés de traitement, de graphiques et d’apprentissage automatique, qu’il soit branché ou qu’il fonctionne sur batterie. Ils ont également été équipés d’un écran Liquid Retina XDR et d’une caméra FaceTime HD 1080p, toute une gamme de ports. L’ordinateur portable a été équipé de trois ports Thunderbolt 4, d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD, d’une prise casque et également d’un port MagSafe, qui fait son retour sur l’ordinateur portable.

« Le MacBook Pro est conçu pour les développeurs, les photographes, les cinéastes, les artistes 3D, les scientifiques, les producteurs de musique et tous ceux qui veulent le meilleur ordinateur portable au monde », a déclaré Apple en enrôlant son public cible.

Selon Apple, le MacBook Pro possède également les meilleures capacités audio jamais disponibles sur un Mac, avec des micros de qualité studio et un système audio haute fidélité à six haut-parleurs. Le système audio comprend deux tweeters pour offrir une scène sonore plus claire, ainsi que quatre woofers à annulation de force. Le système audio prend également en charge l’audio spatial pour une expérience semblable à celle du théâtre, a déclaré la société.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro dotés de puces M1 Pro et M1 Max sont disponibles à la commande sur l’Apple Store en ligne et seront également disponibles à partir de mardi dans certains Apple Stores hors ligne. Les ordinateurs portables sont disponibles dans les couleurs gris sidéral et blanc. Le prix du modèle MacBook Pro 14 pouces a été fixé à partir de Rs 1 94 900 et à Rs 1 75 410 pour l’éducation. Pendant ce temps, le modèle MacBook Pro 16 pouces a été proposé à partir de Rs 2,39,900 et Rs 2,15,910 pour l’éducation.

