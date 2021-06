Apple annonce watchOS 8 avec une application Breathe plus «consciente», de nouveaux types d’entraînement, un suivi de la fréquence respiratoire pendant le sommeil et plus encore

Apple transforme l’application Breathe en une application “Mindfulness”.

Apple a annoncé lundi watchOS 8, la prochaine mise à jour logicielle majeure pour Apple Watch, lors de sa conférence virtuelle mondiale des développeurs ou de l’événement d’ouverture de la WWDC 2021. Avec la nouvelle mise à jour, Apple affirme qu’elle propose des fonctionnalités encore plus « impactantes » pour aider les utilisateurs d’Apple Watch à rester en bonne santé, actifs et connectés. Certaines de ces fonctionnalités incluent une application Breathe «réinventée», de nouveaux types d’entraînement, notamment le Tai Chi et le Pilates, le suivi de la fréquence respiratoire pendant le sommeil et les améliorations de l’application Messages et Photos.

L’aperçu développeur de watchOS 8 est désormais disponible pour les membres du programme pour développeurs Apple, et une version bêta publique sera disponible en juillet. La version finale sera déployée pour tous les modèles Apple Watch, série 3 et versions ultérieures couplées à l’iPhone 6S et versions ultérieures, dans le courant du mois de septembre.

Apple transforme l’application Breathe en une application « Mindfulness » avec une nouvelle animation immersive et un nouveau type de session appelé « Reflect » qui vous aideront à vous concentrer et à être dans l’instant grâce à des idées « réfléchies » ressenti un sentiment de calme. Apportez ce sentiment dans ce moment », ou « Réfléchissez à une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant et réfléchissez à la raison pour laquelle vous l’appréciez tant.

S’appuyant sur le suivi du sommeil existant, Apple ajoute la fréquence respiratoire du sommeil à Apple Watch avec watchOS 8. Cela signifie qu’il sera capable de détecter le nombre de respirations par minute pendant le sommeil, puis de rassembler ces données dans l’application Santé sur votre iPhone. Apple indique que cette fonctionnalité sera disponible pour les développeurs ayant une « autorisation » via HealthKit afin qu’ils puissent l’intégrer dans leurs applications.

La mise à jour de watchOS 8 apportera également des notifications « concentrées », qu’Apple lance également simultanément sur iPhone, iPad et Mac via iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey. Cela filtrera les notifications des contacts et des applications en fonction du profil que vous avez défini (travail/sommeil/ne pas déranger) et réduira les distractions.

Apple ajoute également un nouveau cadran de montre Portraits en plus de mettre à jour l’application Photos intégrée pour apporter des souvenirs et des photos en vedette à Apple Watch.

Ailleurs, des mises à jour sont également à venir pour les utilisateurs d’Apple Pay et Wallet (où ces services sont disponibles), l’application Home, et pour la première fois pour Siri, l’assistant vocal d’Apple pourra enfin définir plusieurs minuteries, mais uniquement sur Apple Watch.

