Apple annoncera les résultats du quatrième trimestre 2021 le 28 octobre

Apple a mis à jour aujourd’hui sa page de relations avec les investisseurs pour annoncer qu’elle partagera ses résultats du quatrième trimestre fiscal (troisième trimestre civil) de 2021 le jeudi 28 octobre.



L’appel aux résultats du quatrième trimestre donnera un aperçu des premières ventes des nouveaux modèles d’iPhone 13 et des nouvelles options d’iPad, nous donnant nos premiers indices sur la façon dont les ventes de 2021 par rapport aux ventes de 2020.

Apple a de nouveau refusé de fournir des orientations pour le quatrième trimestre 2021 lors de son appel aux résultats du troisième trimestre en raison de la crise sanitaire mondiale en cours, qui continue de susciter une incertitude quant aux délais de lancement des produits et aux ventes.

Au troisième trimestre, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 81,4 milliards de dollars, marquant un nouveau record pour le trimestre de juin grâce aux fortes ventes d’iPhone, d’iPad et de Mac.

La déclaration des résultats trimestriels sera publiée à 13h30 Pacifique/16h30 heure de l’Est, avec une conférence téléphonique pour discuter du rapport qui aura lieu à 14h00 Pacifique/17h00 heure de l’Est. MacRumors couvrira à la fois la publication des résultats et la conférence téléphonique le 29 octobre.

