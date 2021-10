Apple annoncera un nouvel iPad Pro, un iMac redessiné et un autre iPhone SE d’ici 2022 | La technologie

Apple n’aura plus d’annonces à faire en 2021, réservant le reste de l’artillerie pour une année prochaine qui disposera de nombreuses nouveautés en plus de l’iPhone 14.

L’année dernière, en raison de la pandémie de COVID-19 et du manque de vaccins, Apple a été contraint de modifier son calendrier de sortie pour s’adapter à la nouvelle réalité, ce qui les a amenés à organiser jusqu’à trois événements virtuels où ils ont dévoilé leurs différents produits qui allaient être disponibles à la fin de l’année dernière.

Cette année, ceux de Cupertino ont organisé quelques événements, le dernier il y a quelques jours présentant les nouveaux modèles de MacBook Pro de 14 et 16 pouces, et bien qu’il ait déjà été dit qu’Apple pourrait célébrer un autre événement en novembre, un un analyste réputé a déclaré qu’il était totalement rejeté.

Maintenant dans la dernière édition de votre newsletter Power On, Marc Gurman Bloomberg déclare qu’il est hautement improbable qu’il y ait un troisième événement Apple cette année, et que nous ne devrions pas non plus nous attendre à des annonces majeures de la part de la société dans les semaines à venir.

Certaines informations précédentes avaient assuré qu’Apple pourrait annoncer de nouveaux Mac mini lors de ce dernier événement d’octobre, mais il semble que ceux de Cupertino le sauveront pour 2022 jAvec un nouvel Apple Silicon iMac plus grand, un nouvel iPhone SE et un nouvel iPad Pro.

« Je ne m’attendrais pas à un troisième événement cette année ou à quoi que ce soit d’autre de la part d’Apple. Apple a organisé trois événements l’année dernière parce que COVID-19 a causé un retard et perturbé son calendrier », indique-t-il dans le rapport.

« Si Apple avait plus de Mac à lancer cette année, il les aurait déjà annoncés la semaine dernière. Il ne reste vraiment plus rien de substantiel sur la feuille de route pour 2021, au lieu de cela, nous nous attendons à un plus gros iMac Apple Silicon, un nouveau Mac mini, un nouvel iPhone SE et un nouvel iPad Pro en 2022 », ajoute-t-il.

L’analyste soutient également que nous devrions nous attendre à une MacBook Air M2 en 6 à 8 mois étant la plus grande refonte depuis 2010, l’une des plus grandes annonces que le Cupertino pourrait faire en 2022.