Apple annule avec succès une affaire de contrefaçon de brevet de 300 millions de dollars

En mars, Apple a été condamné par un tribunal du district de l’est du Texas à payer un peu plus de 300 millions de dollars à Personalized Media Communications (PMC) après un procès de plusieurs années pour des violations présumées des DRM. Aujourd’hui, Apple a remporté une décision annulant le verdict de mars, un juge déclarant essentiellement Personalized Media coupable de trolling de brevets.

Rapporté par Bloomberg, le brevet à la base du jugement de mars de 308 millions de dollars a maintenant été jugé “inapplicable” après qu’Apple a fait appel de la décision antérieure.

Le brevet de Personalized Media Communications LLC pour la gestion des droits numériques est inapplicable car la société a intentionnellement retardé sa demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques afin de pouvoir obtenir plus d’argent plus tard, a déclaré le juge de district américain Rodney Gilstrap au Texas.