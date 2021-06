Apple apporte “exclusivement” certaines fonctionnalités de macOS Monterey aux Mac M1 car il s’éloigne lentement d’Intel

Le site Web répertorie les fonctionnalités comme celles exclusives aux Mac fonctionnant sur des puces M1.

MacOS Monterey : Le géant de la technologie Apple a annoncé plus tôt cette semaine la prochaine mise à jour logicielle majeure – le macOS Monterey – pour son Mac, et la mise à jour apporte un tas de nouvelles fonctionnalités aux ordinateurs phares d’Apple. Cependant, maintenant, certaines des fonctionnalités les plus intéressantes pourraient ne pas atteindre les Mac Intel. Selon le site Web de mise à jour de macOS Monterey, certaines fonctionnalités ont été répertoriées spécifiquement pour les Mac construits à l’aide de la puce M1 interne de Cupertino.

Le site Web répertorie les fonctionnalités suivantes comme celles exclusives aux Mac fonctionnant sur des puces M1 :

macOS Monterey propose un mode Portrait spécial sur Facetime qui brouillerait l’arrière-plan d’un individu lors de l’utilisation de la fonction d’appel vidéo d’Apple. Une nouvelle fonction Live Text est incluse dans la nouvelle mise à jour, pour rendre le texte interactif sur toutes les photos. Avec cela, des fonctions telles que copier-coller, rechercher et traduire seraient disponibles pour les utilisateurs dans Photos, Capture d’écran, Quick Look et Safari. Le nouveau globe 3D interactif sur Apple Maps est également disponible uniquement pour les Mac sur M1.Another Maps fonctionnalité, qui permettrait aux utilisateurs de voir des cartes détaillées de villes comme San Francisco, Londres, New York et Los Angeles, ne sera pas non plus ajoutée aux Mac Intel. Ajout de la prise en charge des langues suédoise, danoise, finnoise et norvégienne. En dehors de cela, la dictée sur l’appareil en mode hors ligne et la dictée illimitée sur l’appareil sont également introduites.

Notamment, la première gamme de Mac basés sur M1 n’a été publiée pour la première fois qu’en novembre de l’année dernière et est assez récente, ce qui signifie que la plupart des utilisateurs de Mac utilisent toujours les modèles basés sur Intel. Ces fonctionnalités pourraient être considérées comme la récompense de Cupertino pour ces utilisateurs pour avoir choisi de passer si rapidement à la nouvelle technologie. Cependant, ils pourraient également être considérés comme une incitation à amener plus de clients à bord des nouveaux Mac à puce M1. Bien que la plupart des utilisateurs ne souhaitent peut-être pas ces fonctionnalités et choisissent de ne pas changer, cela pourrait faire boule de neige à Cupertino, apportant des mises à jour ultérieures avec davantage de fonctionnalités exclusives au modèle M1 qui obligeraient les utilisateurs à renoncer aux modèles Intel pour les nouveaux contenant les processeurs internes d’Apple.

Apple a joué intelligemment avec sa transition des processeurs tiers vers M1, opposant ses propres anciens modèles Intel à ses nouveaux modèles basés sur M1. L’année dernière, lors de l’annonce des nouveaux processeurs, il avait déclaré qu’il ne prendrait pas en charge les mises à jour sur les modèles Intel, ce qu’il n’a toujours pas fait techniquement, mais il n’a rien mentionné sur le fait de ne pas apporter de fonctionnalités exclusives qui feraient éventuellement préférez les modèles M1 à ceux d’Intel. Cupertino est connu pour avoir des clients fidèles qui souhaitent disposer de toutes les nouvelles fonctionnalités apportées par l’entreprise, souhaitant obtenir le meilleur rapport qualité-prix, et il semble qu’Apple joue sur ce trait même de ses clients pour éliminer progressivement le anciens modèles et s’assurer que sa clientèle fidèle passe également aux nouveaux processeurs.

